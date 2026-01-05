Main Menu

  • भतीजे के टच में आई चाची! घंटों होने लगीं फोन पर बातें, रात को घर बुलाकर बनाए संबंध, फिर..... असलियत जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन

Edited By Purnima Singh,Updated: 05 Jan, 2026 06:17 PM

uncle murdered for the love of his aunt

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जिले के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अमरौधा कस्बे में हुए कलीम हत्याकांड का पुलिस ने आठ दिन बाद सनसनीखेज खुलासा किया है .....

कानपुर देहात : उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जिले के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अमरौधा कस्बे में हुए कलीम हत्याकांड का पुलिस ने आठ दिन बाद सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रेम संबंधों में बाधक बन रहे कलीम की हत्या उसकी ही पत्नी और भतीजे ने मिलकर की थी। आरोपियों ने वारदात के बाद इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और गहन पूछताछ ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया।

घर के अंदर मिला खून से लथपथ शव  
यह घटना 27 दिसंबर की रात की है। अमरौधा कस्बे के कटरा मोहल्ला निवासी 42 वर्षीय कलीम का शव उनके घर के अंदर खून से लथपथ हालत में मिला था। मृतक की पत्नी शमा परवीन ने पुलिस को सूचना दी थी कि कलीम ने गला काटकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीएम रिपोर्ट में अत्यधिक रक्तस्राव से मौत की पुष्टि हुई, जिससे आत्महत्या की कहानी संदिग्ध हो गई।

कड़ी पूछताछ में शमा ने कबूला अपना जुर्म 
इसके बाद शनिवार को मृतक के भाई शकील ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच तेज की। कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले गए और शमा परवीन से अलग-अलग पूछताछ की गई। सख्ती से सवाल होने पर शमा टूट गई और उसने हत्या की साजिश का खुलासा कर दिया।

पैसों को लेकर घर में चल रहा था विवाद  
पुलिस के मुताबिक, शमा परवीन और मृतक के भतीजे समर समीम उर्फ चांदबाबू के बीच अवैध संबंध थे, जिसका कलीम लगातार विरोध कर रहा था। इसके अलावा बच्चों की बीमारी के इलाज हेतु लिए गए उधार पैसों को लेकर भी घर में विवाद चल रहा था। 27 दिसंबर की रात पड़ोस में एक कार्यक्रम होने का फायदा उठाकर दोनों ने मिलकर कलीम की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी।

हाथ की चोट बनी पुलिस का अहम सुराग
हत्या के बाद सबूत मिटाने के प्रयास में चाकू तोड़ते समय चांदबाबू के बाएं हाथ में गंभीर चोट लग गई। यही चोट पुलिस के लिए अहम सुराग साबित हुई। जब पुलिस ने उससे हाथ की चोट को लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो वह भी टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया।

सीओ संजय वर्मा ने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि चांदबाबू के हाथ की चोट और मोबाइल सीडीआर इस हत्याकांड के खुलासे में निर्णायक साबित हुए।
 

