  • 'अगर रकम नहीं दी तो पूरे परिवार को जेल भेज दूंगा...' 50 हजार रुपये रिश्वत लेते दरोगा रंगे हाथ गिरफ्तार

Edited By Pooja Gill,Updated: 11 Jan, 2026 09:57 AM

inspector arrested red handed while taking a bribe of rs 50 000

महराजगंज: उत्तर प्रदेश पुलिस के भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एसीओ) की एक टीम ने एक पुलिस उप निरीक्षक (दरोगा) को कथित तौर पर 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया...

महराजगंज: उत्तर प्रदेश पुलिस के भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एसीओ) की एक टीम ने एक पुलिस उप निरीक्षक (दरोगा) को कथित तौर पर 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीओ के अनुसार, शिकायतकर्ता सैदुल्लाह ने पुलिस को बताया कि उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और कोतवाली पुलिस थाना के उप निरीक्षक अशरफ खान ने उसे गिरफ्तारी से बचाने और मामले को सुलझाने के बदले में 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। 

आरोपी ने दी धमकी 
सैदुल्लाह ने आरोप लगाया कि खान ने यह धमकी भी दी थी कि अगर रकम नहीं दी गई तो परिवार के सभी सदस्यों को जेल भेज दिया जाएगा। एसीओ टीम गोरखपुर के प्रभारी निरीक्षक शिव मोहन यादव ने बताया कि शिकायत के आधार पर खान के खिलाफ फरेंदा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था।

टीम ने प्लान बनाकर पकड़ा 
प्रारंभिक जांच के बाद, टीम ने शिकायतकर्ता को पैसे देकर भेजा और दरोगा को रंगे हाथों पकड़ लिया। यादव ने बताया कि आरोपी उप निरीक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। फरेंदा थाना प्रभारी योगेंद्र राय ने बताया कि एसीओ टीम ने अशरफ को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 
 

