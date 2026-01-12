Hardoi shootout: थाने के अंदर पति ने किया पत्नी का कत्ल; सरेआम मारी गोली, विवेचक और महिला सिपाही सस्पेंड

हरदोई: यूपी के हरदोई से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पर पुलिस अभिरक्षा में थाने के अंदर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई...

हरदोई (मनोज तिवारी): यूपी के हरदोई से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पर पुलिस अभिरक्षा में थाने के अंदर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने ही की है। इस वारदात ने न केवल इलाके में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।



क्यों किया मर्डर?

घटना के बाद पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अशोक कुमार मीणा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और कार्रवाई के निर्देश दिए है। बताया जा रहा है कि यह महिला पांच दिन पहले प्रेमी के साथ चली गई थी, पुलिस उसको बरामद कर विधिक कार्रवाई की तैयारी कर रही थी तभी उसके पति ने थाने के अंदर ही महिला की गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। दिनदहाड़े पुलिस अभिरक्षा में यह वारदात पाली थाने में हुई है।



अब जानिए पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, पाली थाना क्षेत्र के रमापुर अटरिया निवासी सोनी (मृतक महिला) पांच दिन पहले अपने प्रेमी के साथ घर से चली गई थी। इस मामले में पति ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी घर से जेवर और 35 हजार नगदी लेकर गई है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रविवार को उसे बरामद कर लिया था और सोमवार को सोनी को कोर्ट में पेश करने और अन्य कानूनी औपचारिकताओं की प्रक्रिया चल रही थी। इसी बीच एक महिला सिपाही सोनी को थाना परिसर में स्थित मेस में खाना खिलाने ले जा रही थी तभी घात लगाकर बैठे उसके पति अनूप ने पीछे से हमला कर दिया और अपनी पत्नी पर फायर झोंक दिया। गोली लगते ही सोनी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी।



पुलिसकर्मियों में मचा हड़कंप

थाना परिसर में गोली चलने की आवाज से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में घायल महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के तुरंत बाद सतर्क पुलिसकर्मियों ने मौके से भाग रहे आरोपी पति अनूप और उसके एक साथी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है।



पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, अपर पुलिस अधीक्षक एमपी सिंह, सीओ शाहाबाद आलोक राजनरायन, सहित कई थानों की फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गई थी। उच्चाधिकारियों ने मौके का मुआयना किया है। एसपी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि विवेचक और महिला आरक्षी को सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की जांच एडिशनल एसपी करेंगे।एसपी ने बताया कोई अन्य भी दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। थाना परिसर के भीतर सुरक्षा में हुई चूक की भी जांच की जा रही है।

