'चांदी' समझकर टूट पड़े लोग! हापुड़ हाइवे पर ट्रक से गिरी सफेद धातु, लूट की होड़ से लगा लंबा जाम—सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे होश

Edited By Anil Kapoor,Updated: 06 Jan, 2026 02:28 PM

Hapur News: उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में ततारपुर बाइपास से बुलंदशहर कट के पास एक चलते ट्रक से सड़क पर संदिग्ध सफेद रंग की धातु गिर गई. हाईवे पर अचानक धातु गिरते ही राहगीरों और आसपास के...

Hapur News: उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में ततारपुर बाइपास से बुलंदशहर कट के पास एक चलते ट्रक से सड़क पर संदिग्ध सफेद रंग की धातु गिर गई. हाईवे पर अचानक धातु गिरते ही राहगीरों और आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे कुछ ही देर में यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। बाइपास पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं।

हाइवे पर गिरी सफेद धातु, चांदी की अफवाह से उमड़ी भीड़
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गढ़मुक्तेश्वर की ओर से दिल्ली की तरफ जा रहा एक ट्रक जैसे ही बुलंदशहर कट के पास पहुंचा, उसी दौरान ट्रक से सफेद रंग की धातु जैसी वस्तुएं सड़क पर गिरने लगीं। इसे देखकर वहां से गुजर रहे लोग अपने वाहन रोककर नीचे उतर आए। देखते ही देखते लोगों के बीच यह अफवाह फैल गई कि सड़क पर गिरी धातु चांदी है। चांदी होने की चर्चा फैलते ही मौके पर मौजूद लोग धातु उठाने में जुट गए। कुछ ही मिनटों में वहां भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। इस पूरे घटनाक्रम का किसी राहगीर ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जाम की सूचना मिलते ही थाना हापुड़ देहात पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को नियंत्रित कराया। पुलिस ने लोगों को वहां से हटाया और सड़क को खाली कराया, ताकि वाहनों की आवाजाही दोबारा शुरू हो सके।

चांदी होने की पुष्टि नहीं, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस
थाना हापुड़ देहात प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि फिलहाल सड़क पर गिरी सफेद धातु के चांदी होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह धातु किस ट्रक से गिरी और इसकी वास्तविक प्रकृति क्या है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि सड़क पर गिरी धातु वास्तव में क्या थी और इसमें किसी तरह की लापरवाही या अपराध तो नहीं हुआ है। फिलहाल इस घटना से इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है।

