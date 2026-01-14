Main Menu

  • प्रयागराज में तालाब बना काल! 4 मासूमों की डूबकर मौत, घर में पसरा मातम; परिजनों को बताए बगैर हो गए थे गायब

Edited By Purnima Singh,Updated: 14 Jan, 2026 02:31 PM

four teenagers drowned in a pond in prayagraj

प्रयागराज : जिले के पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हुसैनपुर अहमदपुर पावन गांव में एक तालाब में डूबने से चार किशोरों की मृत्यु हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। डीसीपी (नगर) मनीष शांडिल्य ने बताया कि ये लड़के मंगलवार की शाम घर में बताए बगैर कहीं चले गए थे। रातभर इनके घर वालों ने इन्हें ढूंढा, लेकिन ये नहीं मिले और आज गांव के एक तालाब में इनके शव मिले। 

उन्होंने बताया कि मृतकों की शिनाख्त प्रिंस सोनकर (10), प्रतीक सोनकर (13), करन (19) और प्रियांशु (10) के रूप में हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये लड़के कल तालाब में नहाने चले गए थे। जहां डूबने से इनकी मृत्यु हुई। इनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। 

यह भी पढ़ें : UP के मेडिकल कालेज के स्टाफ नर्स ने गोली मारकर की आत्महत्या, सुसाइड के  कारणों की जांच कर रही पुलिस, शव पोस्टमार्टम को भेजा 

प्रतापगढ़ : जिले के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के फुलवरिया त्रिपुरारी नगर में मेडिकल कॉलेज के एक स्वास्थ्यकर्मी ने अपने सिर में तमंचे से गोली मारकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस उपाधीक्षक (क्षेत्राधिकारी) नगर, प्रशांत राज ने बुधवार को बताया कि थाना फतनपुर क्षेत्र के नारायणपुर कला निवासी 32 वर्षीय अतुल पाण्डेय मेडिकल कालेज के आईसीयू वार्ड में स्टाफ नर्स के पद पर तैनात था ..... पढ़ें पूरी खबर .....  

 

