छावनी में तबदील हुआ फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन, कालिंद्री एक्सप्रेस में बम की सूचना से मचा हड़कंप

Edited By Ramkesh,Updated: 18 Jan, 2026 02:23 PM

फर्रुखाबाद ( दिलीप कटियार ): उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कालिंद्री एक्सप्रेस ट्रेन में बम होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एहतियात के तौर पर ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही उसे चारों ओर से घेर लिया गया और यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।

ट्रेन के सभी डिब्बों की गहन जांच-पड़ताल शुरू 
बम की सूचना पर एएसपी, सीओ, भारी पुलिस फोर्स, आरपीएफ, डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ता तत्काल मौके पर पहुंचा। ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर रोके जाने के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से नीचे उतारा गया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड ने ट्रेन के सभी डिब्बों की गहन जांच-पड़ताल शुरू की।

अधिकारियों ने ली राहत की सांस 
करीब दो घंटे तक चली सघन तलाशी के दौरान ट्रेन के हर कोच, सीटों, शौचालयों और सामान रखने की जगहों को खंगाला गया। जांच के बाद किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। अधिकारियों ने राहत की सांस ली और यात्रियों को स्थिति से अवगत कराया।

काफी देर के बाद ट्रेन को किया गया रवाना 
पूरी छानबीन के बाद कालिंद्री एक्सप्रेस को प्रयागराज के लिए रवाना कर दिया गया। हालांकि, इस दौरान यात्रियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा, जिससे कुछ समय के लिए रेल यातायात भी प्रभावित हुआ।

अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ होगा एक्शन 
पुलिस ने बम की सूचना देने वाले व्यक्ति श्यामू उर्फ सामोस को हिरासत में ले लिया है। आरपीएफ और जीआरपी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि उसने यह सूचना किस उद्देश्य से दी और इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और अफवाह फैलाने या झूठी सूचना देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

