जमीन के नीचे बिजली चोरी का बड़ा खेल! अंडरग्राउंड मिनी पावर स्टेशन से 60 घरों को मिल रही थी फ्री सप्लाई, तरीका देख अफसरों के उड़े होश

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से बिजली चोरी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां आम लोग भारी भरकम बिजली बिल भरने के बावजूद परेशान रहते हैं, वहीं संभल में 60 से अधिक घरों के लोग चोरी की बिजली का खुलेआम इस्तेमाल कर रहे थे। यह खुलासा तब हुआ जब जिला प्रशासन ने बिजली चोरी के खिलाफ देर रात विशेष अभियान चलाया।

डीएम-एसपी खुद मैदान में उतरे

डीएम डॉ. राजेंद्र पैसिया और एसपी कृष्ण विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस, पीएसी और बिजली विभाग की संयुक्त टीमों ने देर रात संभल शहर के कई इलाकों में छापेमारी की। रायसत्ती, दीपा सराय, सराय तरीन, नवाबखेल, गुन्नौर और बबराला समेत कई मोहल्लों में घर-घर जांच की गई।

एक घर में मिला मिनी पावर स्टेशन

छापेमारी के दौरान अधिकारी उस वक्त हैरान रह गए, जब एक घर के अंदर अवैध रूप से चल रहा अंडरग्राउंड मिनी पावर स्टेशन पकड़ा गया। जांच में सामने आया कि इसी सिस्टम के जरिए करीब 50 से 60 घरों को चोरी की बिजली सप्लाई दी जा रही थी। यह पूरा नेटवर्क जमीन के नीचे बिछाई गई केबल के जरिए संचालित किया जा रहा था।

मस्जिद, डेयरी और ई-रिक्शा भी चल रहे थे चोरी की बिजली से

अधिकारियों के मुताबिक, इस अवैध पावर सिस्टम से सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि एक मस्जिद, दूध की डेयरी और कई अवैध ई-रिक्शा चार्जिंग प्वाइंट्स को भी बिजली दी जा रही थी। मौके से अवैध केबल, ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण जब्त किए गए। सभी अवैध कनेक्शन तत्काल काट दिए गए।

लाइन लॉस 50% तक पहुंचा

बिजली विभाग ने बताया कि इन इलाकों में लाइन लॉस 50 प्रतिशत तक पहुंच गया था। इसी को रोकने के लिए यह सख्त अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान सीओ संभल आलोक भाटी, सीओ असमोली कुलदीप सिंह, एएसपी कुलदीप सिंह समेत बड़ी संख्या में पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

डीएम का सख्त संदेश

डीएम डॉ. राजेंद्र पैसिया ने साफ कहा कि बिजली चोरी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन लोगों को चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ी तो संपत्ति कुर्क करने तक की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

इलाके में हड़कंप, चोरी करने वालों में डर

बताया जा रहा है कि यह अभियान सांसद जियाउर्रहमान बर्क के गृह क्षेत्र रायसत्ती और नखासा से शुरू किया गया। एक दर्जन से अधिक टीमें भारी पुलिस बल के साथ जांच में जुटीं। प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और बिजली चोरी करने वालों में डर का माहौल बन गया है।