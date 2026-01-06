Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • यूपी में चुनावी तैयारी तेज! आज जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, कट सकते हैं 2.90 करोड़ नाम

यूपी में चुनावी तैयारी तेज! आज जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, कट सकते हैं 2.90 करोड़ नाम

Edited By Anil Kapoor,Updated: 06 Jan, 2026 07:33 AM

draft voter list will be released today approximately 3 crore names may be remo

UP Desk: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने जानकारी दी है कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल (मतदाता सूची का मसौदा) मंगलवार यानी 6 जनवरी को जारी किया जाएगा।चुनाव आयोग ने...

UP Desk: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने जानकारी दी है कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल (मतदाता सूची का मसौदा) मंगलवार यानी 6 जनवरी को जारी किया जाएगा।चुनाव आयोग ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह सूची निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी, ताकि आम मतदाता अपना नाम और विवरण आसानी से जांच सकें।

राजनीतिक दलों को दी जाएगी समीक्षा की सुविधा
मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सौंपेंगे। इससे राजनीतिक दल सूची की जांच कर सकेंगे और यदि किसी प्रकार की गलती या गड़बड़ी पाई जाती है, तो उस पर अपनी आपत्ति या सुझाव दर्ज कर सकेंगे।

ड्राफ्ट सूची में कट सकते हैं 2.90 करोड़ नाम
सूत्रों के मुताबिक, इस बार जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में पिछली सूची की तुलना में करीब 2 करोड़ 90 लाख नाम हटाए जा सकते हैं। आयोग का कहना है कि इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और शुद्ध बनाना है, ताकि केवल पात्र मतदाताओं के नाम ही सूची में रहें।

मृत और शिफ्ट हुए वोटरों की अलग सूची
मतदाता सूची को पूरी तरह दुरुस्त करने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक अहम कदम उठाया है। ड्राफ्ट रोल के साथ-साथ मृत, स्थानांतरित (शिफ्टेड), अनुपस्थित और डुप्लीकेट वोटरों की अलग-अलग सूचियां भी वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। इससे ऐसे मतदाताओं की पहचान आसान होगी, जो अब उस क्षेत्र में नहीं रहते या जिनका निधन हो चुका है।

और ये भी पढ़े

दावे और आपत्तियों का मौका
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद दावे और आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस दौरान नागरिक अपना नाम सूची में जांच सकते हैं, नया नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं, नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार करा सकते हैं, गलत या अपात्र नाम हटवाने की आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। निर्वाचन आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को पारदर्शी, भरोसेमंद और त्रुटिरहित बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!