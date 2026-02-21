Main Menu

  • SGPGI में 859 करोड़ से बनेगा देश का पहला अत्याधुनिक क्वार्टरनरी केयर सेंटरः योगी आदित्यनाथ

21 Feb, 2026

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में शुक्रवार को कहा कि लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) में 859 करोड़ रुपये की लागत से देश का पहला अत्याधुनिक 'क्वार्टरनरी केयर सेंटर' स्थापित किया जाएगा। 'क्वार्टरनरी केयर सेंटर' एक अत्याधुनिक स्वास्थ्य संस्थान होता है जो अत्यधिक जटिल और विशेषज्ञ उपचार प्रदान करता है और इसे आम अस्पतालों या सामान्य सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों से अलग माना जाता है। 

विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश का स्वास्थ्य तंत्र डिजिटल, सुगम, सुलभ और किफायती मॉडल की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता को संबोधित करते हुए कहा कि हाल में उनके क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया गया और वहां के लोग किए गए कार्यों से संतुष्ट हैं। 

मुख्यमंत्री ने बताया कि 'क्वार्टरनरी केयर हेल्थ सेंटर' के लिए पहले चरण में 859 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें 359 करोड़ रुपये निर्माण कार्य के लिए और 500 करोड़ रुपये अत्याधुनिक उपकरणों के लिए होंगे। उन्होंने कहा कि यह भारत का पहला सुपर स्पेशलिटी और अनुसंधान आधारित अत्याधुनिक केंद्र होगा, जिसे भविष्य की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा। 

