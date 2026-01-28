दबंग या भूमाफिया ने जमीन कब्जा किया है तो तत्काल मुक्त कराया जाए: सीएम योगी का सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि किसी व्यक्ति की जमीन पर यदि किसी दबंग या भूमाफिया ने कब्जा किया है तो तत्काल जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दूसरे की जमीन कब्जा करने वाले दबंगों,...

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि किसी व्यक्ति की जमीन पर यदि किसी दबंग या भूमाफिया ने कब्जा किया है तो तत्काल जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दूसरे की जमीन कब्जा करने वाले दबंगों, कमजोरों को उजाड़ने वालों तथा भूमाफिया को कतई न बख्शा जाए। उन्होंने कहा कि उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और सबक सिखाया जाए।



अन्याय किसी के साथ नहीं होगा

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देने और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने को संकल्पित है। इस संबंध में जारी एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान करीब 150 लोगों से मुलाकात कर उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित व संतुष्टि परक निस्तारण का निर्देश देने के साथ मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।



जमीन कब्जे की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाए

जनता दर्शन में दबंगों द्वारा जमीन कब्जा किए जाने की एक शिकायत पर मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद प्रशासन व पुलिस के अफसरों को निर्देशित किया कि जमीन कब्जे की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाए। जनता दर्शन में कुछ महिलाओं ने ससुराल पक्ष से विवाद तथा परिवार से जुड़ी शिकायतें भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। योगी ने इन शिकायतों पर अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि दोनों पक्षों के साथ संवाद कर समस्या का समाधान कराया जाए और ऐसा न होने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए।



पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ मामलों का हो निस्तारण

राजस्व व पुलिस से जुड़े मामलों को उन्होंने पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ निस्तारित करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री के समक्ष जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी।