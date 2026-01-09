विधवा महिला से हैवानियत: मकान मालिक पर नशीली कॉफी पिलाकर दुष्कर्म, ब्लैकमेल और होटल में दरिंदगी का आरोप

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में ईश्वरीखेड़ा में किराये पर रह रही एक विधवा महिला के साथ दिल दहला देने वाली हैवानियत का मामला सामने आया है। आरोप है कि मकान मालिक ने महिला को नशीली कॉफी पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में ईश्वरीखेड़ा में किराये पर रह रही एक विधवा महिला के साथ दिल दहला देने वाली हैवानियत का मामला सामने आया है। आरोप है कि मकान मालिक ने महिला को नशीली कॉफी पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो व वीडियो बना लिए। इसके बाद आरोपी ने उन्हें वायरल करने की धमकी देकर करीब 15 दिनों तक महिला को ब्लैकमेल किया और जबरन दुष्कर्म करता रहा।

अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की दी धमकी

पीड़िता के अनुसार, घटना करीब 28 दिन पहले शुरू हुई। लगातार प्रताड़ना से तंग आकर वह किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकलकर अपने मायके निगोहां पहुंची और पूरी आपबीती अपने माता-पिता को बताई। इसके बाद उसके पिता ने ईश्वरीखेड़ा स्थित किराये का कमरा खाली करा दिया। इस बात की जानकारी मिलते ही आरोपी ने महिला को फोन कर अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी और मिलने के लिए दबाव बनाया।

अप्राकृतिक दुष्कर्म किया

आरोप है कि आरोपी महिला को अपनी बाइक से पीजीआई थाना क्षेत्र के एक होटल ले गया, जहां उसके साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं, आरोपी ने मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इस घटना से पीड़िता पूरी तरह सहम गई, लेकिन साहस जुटाकर उसने गुरुवार शाम डीसीपी दक्षिणी और एसीपी गोसाईगंज से शिकायत की।

आरोपी मकान मालिक गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी दक्षिणी के निर्देश पर पीजीआई पुलिस ने आरोपी मकान मालिक अंकित पाल समेत अन्य के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की जांच की जा रही है और पुलिस का कहना है कि पीड़िता को हर संभव न्याय दिलाया जाएगा।

