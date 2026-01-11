Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष: इलाज के दौरान युवक की मौत, गांव में पुलिस बल तैनात

जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष: इलाज के दौरान युवक की मौत, गांव में पुलिस बल तैनात

Edited By Ramkesh,Updated: 11 Jan, 2026 08:15 PM

bloody clash over land dispute young man dies during treatment

उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले के रामनगर क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में घायल युवक की रविवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मृतक के चार मौसेरे भाईयों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर तीन को गिरफ्तार कर लिया है।...

बाराबंकी: उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले के रामनगर क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में घायल युवक की रविवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मृतक के चार मौसेरे भाईयों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर तीन को गिरफ्तार कर लिया है। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। 
पुलिस सूत्रों के अनुसार थाना रामनगर अंतर्गत अमराई गांव में 25 साल पहले एक व्यक्ति ने गांव के ही विशाल व श्रीपाल को जमीन रहने के लिए दी थी। श्रीपाल पांच भाई हैं जिसमें चेतरात समेत तीन अमराई गांव के बगल मैं पांडेय का पुरवा में रहते हैं। मिली हुई जमीन पर श्रीपाल व उनके भाई मकान बनवाकर रहने लगे थे जबकि विशाल के हिस्से की जमीन खाली पड़ी है। इसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था।

आरोप है कि शुक्रवार शाम विशाल का पक्ष जमीन की जुताई कर रहा था। इस पर श्रीपाल ने आपत्ति जताई। हंगामे के दौरान पांडे का पुरवा में रहने वाले श्रीपाल के भाई चेतराम (45) भी आ गए। कुछ ही देर में दोनों पक्षों के लोग लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंच गए और मारपीट होने लगी। इस दौरान विनोद, गजोधर, विशाल, नरेंद्र ने चेतराम पर लाठी-डंडे से हमला कर घायल कर दिया। परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए। यहां से डॉक्टरों ने चेतराम को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान रविवार सुबह चेतराम की मौत हो गई। क्षेत्राधिकार गरिमा पंत ने बताया कि घटना के बाद हत्या के प्रयास की रिपोटर् दर्ज की गई थी। इसमें हत्या की धाराएं बढ़ाई जा रही है। तीन आरोपी विनोद, विशाल, नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!