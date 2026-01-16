Main Menu

BJP का प्लान! मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए होगा 'स्नेह मिलन' कार्यक्रमों का आयोजन, विपक्ष के खिलाफ बनाई ये रणनीति

Edited By Pooja Gill,Updated: 16 Jan, 2026 12:57 PM

bjp s plan sneh milan events will be organized to woo muslim voters

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के आगामी त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव और अगले साल के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अल्पसंख्यक मोर्चे ने मुस्लिम मतदाताओं...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के आगामी त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव और अगले साल के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अल्पसंख्यक मोर्चे ने मुस्लिम मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। मोर्चे ने इस साल चुनावी गहमागहमी बढ़ने के मद्देनजर हर जिले के मुस्लिम बहुल इलाकों में 'स्नेह मिलन' कार्यक्रम आयोजित करने और हाल ही में लखनऊ के दौरे पर आये केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू को कुछ कार्यक्रमों में आमंत्रित करने की योजना पर भी काम करना शुरू किया है। 

भाजपा ने बनाई रणनीति 
उत्तर प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने आगामी चुनावों के मद्देनजर मुस्लिम बहुल इलाकों में पार्टी की रणनीति का खुलासा करते हुए बताया कि पार्टी भाजपा के खिलाफ विपक्ष के 'मुस्लिम विरोधी प्रोपेगेंडा' के तोड़ के लिये एक व्यापक रणनीति बना रही है। उन्होंने कहा कि इस रणनीति के तहत आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश के हर जिले में 'स्नेह मिलन' कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे, ताकि मुस्लिम समाज तक भाजपा का संदेश पहुंचे कि यह पार्टी उसकी सच्ची हितैषी है और उसके शासन में ही मुसलमानों को सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ पहुंचा है। उत्तर प्रदेश में आगामी अप्रैल-मई में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और अगले साल के शुरू में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। 

'किसी धर्म या मजहब के खिलाफ चोट पहुंचाने का काम नहीं किया'
अली ने गत मंगलवार को लखनऊ में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा आयोजित 'स्नेह मिलन' कार्यक्रम में दिये गये वक्तव्य का जिक्र भी किया जिसमें उन्होंने विपक्ष द्वारा भाजपा के मुस्लिम विरोधी होने का मिथ्याप्रचार किये जाने की बात कही थी। रीजीजू ने बृहस्पतिवार को अपने 'एक्स' हैंडल को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में अपने बयान का एक अंश साझा किया। इसमें उन्होंने कहा, ''हिंदुस्तान में सारे धर्म, सारी जातियों के लोग अच्छी तरह से सुरक्षित हैं। कभी-कभी आप लोग सुनते होंगे कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ ज्यादती हो रही है। यह प्रोपेगेंडा चलता रहता है।'' उन्होंने कहा, ''मैं जिस पार्टी से आता हूं, हम लोगों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया है। बहुत गलत बात है। किसी धर्म या मजहब के खिलाफ एक भी चोट पहुंचाने वाला काम हमने नहीं किया।'' 

'भाजपा ने अपनी कार्यशैली से साबित किया है'
उत्तर प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने बताया कि रिजिजू की इस पोस्ट को दो लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है और इसकी सराहना भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मोर्चा आगामी पंचायत चुनावों और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में होने वाले 'स्नेह मिलन' कार्यक्रमों में से कुछ जलसों में रिजिजू को भी आमंत्रित करने की योजना बना रहा है। अली ने कहा कि भाजपा ने अपनी कार्यशैली से साबित किया है कि उसी के शासनकाल में मुसलमानों को समाज की मुख्यधारा में लाने और विकास योजनाओं में उन्हें उनका वाजिब हक देने के सार्थक प्रयास किये गये हैं। यह जमीनी हकीकत है कि भाजपा के शासन में ही मुसलमानों को सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि खुद को मुसलमानों की हितैषी बताने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दलों ने हमेशा मुस्लिम समाज को गुमराह करके उनसे वोट तो लिया लेकिन उन्हें उनका वाजिब हक नहीं दिया। सच्चर समिति की रिपोर्ट इस हकीकत को बयान कर चुकी है। 
 

