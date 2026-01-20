Main Menu

BJP सरकार का कानून-व्यवस्था पर ‘जीरो टॉलरेंस' का दावा पूरी तरह खोखला: अखिलेश यादव

20 Jan, 2026

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा शासन के दौरान अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हत्या, लूट, चोरी, डकैती और महिलाओं के विरुद्ध अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सरकार का कानून-व्यवस्था पर‘जीरो टॉलरेंस'का दावा पूरी तरह खोखला साबित हुआ है। 

'हर दिन कोई न कोई गंभीर अपराध सामने आ रहा'
अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में हर दिन कोई न कोई गंभीर अपराध सामने आ रहा है। सीतापुर में सेवानिवृत्त लेखपाल के घर परिवार को बंधक बनाकर 17 लाख रुपये की डकैती, अम्बेडकरनगर के अकबरपुर क्षेत्र के गांधी आश्रम में दिनदहाड़े महिला की हत्या, और एटा में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या जैसी घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि कानून व्यवस्था बिखर चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और पूरी सरकार झूठे आंकड़ों और भ्रामक दावों के जरिए सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है।        

'जल जीवन मिशन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है'
सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि अपराधियों को भाजपा नेताओं और पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के रहते न अपराध रुक सकता है और न ही भ्रष्टाचार, क्योंकि सत्ता तंत्र खुद इसमें भागीदार बन चुका है। अखिलेश यादव ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और साइबर अपराध के मामलों में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष पर पहुंच गया है, जिसकी जिम्मेदारी सीधे सरकार की बनती है। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और कई जिलों में टंकियां टूटकर गिर चुकी हैं। 

'जनता भ्रष्टाचार और खराब कानून व्यवस्था से त्रस्त है'
चित्रकूट में कोषागार घोटाला, गोण्डा में यूपी को-ऑपरेटिव बैंक में करोड़ों रुपये की अनियमितता और गंगा सफाई के नाम पर बजट के दुरुपयोग जैसे मामले सरकार की कार्यशैली उजागर करते हैं। उन्होंने कहा कि कोडीन कफ सिरप जैसे प्रकरण अब प्रदेश के बाहर तक चर्चा का विषय बन चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान प्रदेश में घोटालों और सरकारी धन की लूट का सिलसिला लगातार बढ़ा है। जनता भ्रष्टाचार और खराब कानून व्यवस्था से त्रस्त है। उन्होंने दावा किया कि 2027 में जनता भाजपा को सत्ता से हटाकर प्रदेश को कुशासन से मुक्त करेगी
 

