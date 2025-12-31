कर्बला की जमीन पर कब्जे का प्रयास,  पुलिस ने चार को किया गिरफ्तार

जिले में कर्बला की जमीन पर कब्जा करने के प्रयास के मामले में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मोहर्रम कमेटी के अध्यक्ष की तहरीर यह कार्रवाई की गई है।

पुलिस उपाधीक्षक (नगर) प्रशांत राज ने 30 दिसंबर को थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के रंजीतपुर चिलबिला में स्थित करबला की जमीन पर कुछ लोग जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे और कर्बला को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने लगे। इस पर बड़ी संख्या में लोग विरोध में जुट गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को शांत कराया और दोनों जेसीबी मशीनों को कब्जे में ले लिया।



मोहर्रम कमेटी के अध्यक्ष हैदर अली की तहरीर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और शांति भंग करने के इरादे से अपमान करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार देर शाम तहसील गेट से पलटन बाजार निवासी विजय मौर्या और विशाल मौर्या, दाहिलामऊ निवासी अनूप श्रीवास्तव तथा मदाफरपुर निवासी अंकित जायसवाल गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।