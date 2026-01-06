Main Menu

  • Ambedkar Nagar News: एसआईआर-2026 के तहत मतदाता सूची जारी, 2.58 लाख नाम हटे

Edited By Ramkesh,Updated: 06 Jan, 2026 07:15 PM

जनपद के सभी मतदान केंद्रों पर मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 (SIR) के अंतर्गत मतदाता सूची के आलेख्य का प्रकाशन किया गया। इस प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत जिलाधिकारी ने बीएनकेबी महाविद्यालय परिसर से की।

अम्बेडकर नगर (कार्तिकेय द्विवेदी): जनपद के सभी मतदान केंद्रों पर मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 (SIR) के अंतर्गत मतदाता सूची के आलेख्य का प्रकाशन किया गया। इस प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत जिलाधिकारी ने बीएनकेबी महाविद्यालय परिसर से की।

जिलाधिकारी ने बताया कि एसआईआर अभियान के दौरान नो मैपिंग श्रेणी में पाए गए करीब 56 हजार मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं सत्यापन के बाद 2 लाख 58 हजार मतदाता ऐसे पाए गए जो या तो स्थानांतरित हो चुके हैं या मृत घोषित किए गए, जिसके चलते उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने-अपने मतदान केंद्रों पर जाकर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें। जिनका नाम सूची में शामिल नहीं है, वे फार्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

जिलाधिकारी ने विशेष रूप से युवाओं से आह्वान किया कि जो युवक-युवतियां 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वे अनिवार्य रूप से फार्म-6 भरकर मतदाता पंजीकरण कराएं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदार बनें। इसके अलावा, जिन नागरिकों का नाम नो मैपिंग या शिफ्टिंग सूची में आ गया है, लेकिन वे वर्तमान में उसी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, वे अपने निवास से संबंधित अभिलेखों के साथ फार्म-6 भरकर संबंधित बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय में जमा करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सही दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उनका नाम पुनः मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा।
 

