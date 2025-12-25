लव अफेयर का खौफनाक अंत! सगे चाचा ने सुपारी देकर भतीजे की कराई हत्या, पढ़ें दिल दहला देने वाली Crime Story

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक चाचा ने अपनी ही बेटी से प्रेम संबंध रखने के शक और नाराजगी में सगे भतीजे की सुपारी देकर हत्या करवा दी। हत्या को हादसे का रूप देने के लिए शव और बाइक को...

बिजनौर ( गौरव वर्मा): उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक चाचा ने अपनी ही बेटी से प्रेम संबंध रखने के शक और नाराजगी में सगे भतीजे की सुपारी देकर हत्या करवा दी। हत्या को हादसे का रूप देने के लिए शव और बाइक को हाईवे पर फेंक दिया गया। पुलिस ने इस साजिश का खुलासा करते हुए चाचा और उसके दो बेटों समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन आरोपी अब भी फरार हैं।

दो साल से चल रहा था प्रेम संबंध

मामला किरतपुर थाना क्षेत्र के अहमद खेल मोहल्ले का है। यहां रहने वाला 25 वर्षीय समीर अपने चाचा रफीक के घर अक्सर आता-जाता था। इसी दौरान समीर की नजदीकियां चाचा की बेटी से बढ़ गईं और दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया। रफीक पेशे से ठेकेदार है और दिल्ली, गाजियाबाद, बिजनौर और किरतपुर समेत कई जगह निर्माण कार्य करता है। उसकी एक बेटी और दो बेटे—राहत और रफत—हैं।



नशे की लत बनी विवाद की वजह

समीर नशे का आदी था, जिस कारण रफीक और उसका परिवार उसे पसंद नहीं करता था। रफीक ने कई बार समीर को समझाने की कोशिश की। एक बार तो थाने में शिकायत भी की गई, जिसके बाद पुलिस ने समीर का शांति भंग में चालान किया। बावजूद इसके समीर ने बेटी से दूरी नहीं बनाई।



तांत्रिक और ताबीज का सहारा

करीब आठ महीने पहले रफीक ने दिल्ली के सीलमपुर निवासी तांत्रिक जैनुल (पुत्र नफीस) से संपर्क किया। बेटी को समीर से दूर करने के लिए ताबीज बनवाया गया, जिसे रफीक ने अपनी बेटी की बांह पर बांध दिया। एक महीने तक इंतजार करने के बाद भी जब ताबीज का कोई असर नहीं हुआ, तो रफीक और तांत्रिक ने समीर को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली।



20 लाख की सुपारी में तय हुई हत्या

तांत्रिक जैनुल ने समीर की हत्या के लिए 20 लाख रुपये की मांग की। रफीक ने तीन लाख रुपये नकद और दो लाख रुपये बैंक के जरिए उसे दे दिए। इसके बाद हत्या की पूरी योजना बनाई गई।



इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी से जाल में फंसाया

तांत्रिक जैनुल ने इंस्टाग्राम पर लड़की के नाम से फर्जी आईडी बनाई और समीर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। करीब एक महीने तक वह समीर से बातचीत करता रहा और धीरे-धीरे उसे अपने भरोसे में ले लिया। 20 दिसंबर की रात समीर को मैसेज कर नजीबाबाद बुलाया गया।



मफलर से गला घोंटकर की हत्या

नजीबाबाद पहुंचने पर जैनुल ने अपने साथियों अरशद, आरिफ और सलीम के साथ मिलकर समीर का मफलर से गला घोंट दिया। हत्या के बाद शव और मोटरसाइकिल को हाईवे पर फेंक दिया गया, ताकि मामला सड़क हादसा लगे।



शव मिलने से खुला शक

21 दिसंबर को नजीबाबाद इलाके में समीर का शव बरामद हुआ। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, क्योंकि गले पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की।

पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

25 दिसंबर को पुलिस ने पूरी घटना का पर्दाफाश कर दिया। चाचा रफीक और उसके दोनों बेटे राहत व रफत समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी अरशद भी गिरफ्त में है, जबकि तीन आरोपी अभी फरार हैं।



SP सिटी का बयान

एसपी सिटी डॉ. कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया, “21 दिसंबर को नजीबाबाद में मिले युवक के शव के मामले का सफल खुलासा कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से साक्ष्य जुटाए गए। चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीन की तलाश जारी है।”