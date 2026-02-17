PM Modi 21 फरवरी को उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का करेंगे शिलान्यास, CM Yogi ने सदन में किया ऐलान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 21 फरवरी को गौतमबुद्ध नगर में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई की नींव रखेंगे और अगले दिन मेरठ मेट्रो के साथ नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विधान...

लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 21 फरवरी को गौतमबुद्ध नगर में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई की नींव रखेंगे और अगले दिन मेरठ मेट्रो के साथ नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विधान परिषद में यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आगामी 21 फरवरी को गौतमबुद्ध नगर में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई की आधारशिला रखेंगे। यह राज्य को उच्च तकनीक विनिर्माण का गढ़ बनाने की दिशा में एक अहम कदम होगा।



उन्होंने कहा कि 22 फरवरी को प्रधानमंत्री दिल्ली के सराय काले खां को मेरठ के मोदीपुरम से जोड़ने वाले 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के बाकी हिस्सों का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 13 स्टेशन वाले 23 किलोमीटर लंबे मेरठ मेट्रो कॉरिडोर की शुरुआत भी की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक कॉरिडोर के बाकी हिस्सों में दिल्ली में सराय काले खां और न्यू अशोक नगर के बीच पांच किलोमीटर का हिस्सा और मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक 21 किलोमीटर का हिस्सा शामिल है।



इस 21 किलोमीटर के कॉरिडोर में सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद, गुलधर, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ और मेरठ साउथ जैसे खास स्टेशन शामिल हैं। वे बड़े आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्लस्टर को जोड़ने वाले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की रीढ़ हैं। आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में छह कॉरिडोर पर मेट्रो सेवा दी जा रही है और मेरठ कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री 22 फरवरी को करेंगे।