CM Yogi ने सभी श्रद्धालुओं को Mahashivratri 2026 की दी शुभकामनाएं, बोले- साधकों की साधना एवं श्रद्धालुओं के मनोरथ पूर्ण हों

लखनऊ : महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों और देशभर के श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट के माध्यम से संदेश जारी कर भगवान शिव की आराधना और पवित्र स्नान पर्व के महत्व को रेखांकित किया।



मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में तीर्थराज प्रयाग की त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे साधु-संतों, धर्माचार्यों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि महाशिवरात्रि भगवान शिव की उपासना को समर्पित महापर्व है और इस अवसर पर संगम में स्नान करने वाले सभी साधकों व भक्तों पर देवाधिदेव महादेव एवं पुण्य प्रदायिनी मां गंगा की कृपा बनी रहे।





सीएम योगी ने अपने संदेश में प्रार्थना व्यक्त करते हुए कहा कि साधकों की साधना सफल हो और श्रद्धालुओं के मनोरथ पूर्ण हों। अपने संदेश का समापन उन्होंने “हर हर महादेव” के उद्घोष के साथ किया।महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रदेशभर के शिवालयों में विशेष पूजा-अर्चना, जलाभिषेक और रात्रि जागरण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रयागराज समेत प्रमुख तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।



