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बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: यूपी में 27 IPS अधिकारियों का तबादला, देखिए पूरी लिस्ट..

Edited By Pooja Gill,Updated: 31 Mar, 2026 09:31 AM

major administrative reshuffle 27 ips officers transferred in up

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की पुलिस व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन करते हुए भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 27 अधिकारियों का तबादला कर दिया...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की पुलिस व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन करते हुए भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 27 अधिकारियों का तबादला कर दिया। जिन अधिकारियों का तबादला किया गया, उनमें कई जिला पुलिस प्रमुखों के साथ-साथ शाहजहांपुर जिले के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी भी शामिल हैं।

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इन अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी 
द्विवेदी को अलीगढ़ में पीएसी की 38वीं बटालियन का सेनानायक नियुक्त किया गया है। द्विवेदी की जगह सौरभ दीक्षित को शाहजहांपुर का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है, जो इससे पहले फिरोजाबाद के पुलिस अधीक्षक थे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रशिक्षण निदेशालय के महानिरीक्षक चंद्र प्रकाश को महानिरीक्षक (सुरक्षा) बनाया गया है। वहीं अमरोहा के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद का तबादला लखनऊ में पुलिस उपायुक्त के रूप में किया गया है। 

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इन अधिकारियों को हुआ तबादला 
इससे पहले रविवार देर रात शाहजहांपुर के नगर आयुक्त बिपिन कुमार मिश्रा समेत राज्य के नौ आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया था। मिश्रा की जगह सौम्या गुरुरानी को शाहजहांपुर का नया नगर आयुक्त बनाया गया है। शाहजहांपुर में नगर निगम कार्यालय के सामने काकोरी कांड के शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह की प्रतिमाओं को तोड़े जाने को लेकर विवाद के बीच स्थानांतरित किए गए मिश्रा को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का अपर प्रबंध निदेशक बनाया गया है।
 

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