  • जनस्वास्थ्य के लिए खतरा! ब्लड बैग में जानवरों का खून बरामद, स्वास्थ्य एजेंसियां हैरान

Edited By Ramkesh,Updated: 17 Jan, 2026 01:43 PM

अब तक आप ने सुना होगा कि लोग दूध में पानी को मिलाकर बेचते हैं लेकिन एक हैरान कर देने वाला मामला तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से आया है। यहां पर इंसानों के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्लड बैग में भारी मात्रा में जानवरों का खून बरामद किया गया।

हैदराबाद: अब तक आप ने सुना होगा कि लोग दूध में पानी को मिलाकर बेचते हैं लेकिन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर इंसानों के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्लड बैग में भारी मात्रा में जानवरों का खून बरामद किया गया। जिसने स्वास्थ्य विभाग और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक काचीगुडा इलाके में स्थित एक इंपोर्ट–एक्सपोर्ट फर्म पर की गई संयुक्त छापेमारी में इंसानों के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्लड बैग में भारी मात्रा में जानवरों का खून बरामद किया गया है। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि यह खून बकरियों और भेड़ों से अवैध रूप से एकत्र किया गया था और इसकी मात्रा करीब एक हजार लीटर बताई जा रही है।

हैदराबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई 
यह कार्रवाई Drug Control Administration और हैदराबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर की। छापेमारी के दौरान जब अधिकारियों ने स्टोरेज यूनिट की तलाशी ली तो इंसानी ब्लड बैग में भरा जानवरों का खून देखकर वे भी हैरान रह गए। अधिकारियों के अनुसार, यह मामला केवल नियमों के उल्लंघन का नहीं बल्कि एक संगठित और सुनियोजित अवैध गतिविधि की ओर इशारा करता है।

हाईटेक मशीनें भी जब्त
रेड के दौरान मौके से ऑटोक्लेव मशीन, लैमिनार एयर फ्लो यूनिट, करीब 110 भरे हुए और 60 खाली ब्लड बैग भी जब्त किए गए हैं। ये उपकरण आमतौर पर मेडिकल लैब और ब्लड बैंकों में प्रयोग किए जाते हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि खून को वैज्ञानिक या क्लिनिकल उपयोग के लिए प्रोसेस किया जा रहा था।

अवैध इस्तेमाल की आशंका
ड्रग कंट्रोल अधिकारियों का कहना है कि इस खून का उपयोग गैरकानूनी क्लिनिकल ट्रायल, लैब रिसर्च या कल्चर मीडिया तैयार करने में किया जा सकता था। यदि ऐसा होता, तो यह सीधे तौर पर जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता था। इंसानों के लिए बने ब्लड बैग में जानवरों का खून भरना संक्रमण फैलने की आशंका को कई गुना बढ़ा देता है।

फरार मालिक की तलाश
छापेमारी के बाद फर्म का मालिक मौके से फरार पाया गया। एजेंसियां यह भी जांच कर रही हैं कि यह नेटवर्क देश के भीतर सीमित था या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खून की सप्लाई की जा रही थी। दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की गहन जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने इसे मेडिकल सप्लाई चेन में बड़ी चूक बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। जब्त सामग्री को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।


 

