  • पद्म पुरस्कार विजेताओं को CM योगी ने दी बधाई, कहा- जिनकी शानदार सेवा ने भारत की ...सामाजिक नींव को मजबूत किया उन पर गर्व हैं

Edited By Ramkesh,Updated: 26 Jan, 2026 09:43 AM

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि उनकी शानदार सेवा ने भारत की बौद्धिक, सांस्कृतिक और सामाजिक नींव को मजबूत किया है। मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ सभी पद्म पुरस्कार...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि उनकी शानदार सेवा ने भारत की बौद्धिक, सांस्कृतिक और सामाजिक नींव को मजबूत किया है। मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई जिनकी शानदार सेवा ने भारत की बौद्धिक, सांस्कृतिक और सामाजिक नींव को मजबूत किया है।

आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘ उत्तर प्रदेश को पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता एन. राजम जी (कला) और पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं - अनिल कुमार रस्तोगी (कला), अशोक कुमार सिंह (विज्ञान और इंजीनियरिंग), बुद्ध रश्मि मणि (पुरातत्व), चिरंजी लाल यादव (कला), केवल कृष्ण ठकराल (चिकित्सा), मंगला कपूर (साहित्य और शिक्षा), प्रवीण कुमार (खेल), रघुपत सिंह (मरणोपरांत) (कृषि), राजेंद्र प्रसाद और श्याम सुंदर (चिकित्सा) पर विशेष रूप से गर्व है।

उन्होंने कहा कि कला, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, कृषि एवं खेल के क्षेत्र में इन विभूतियों का योगदान और समर्पण हमारे राज्य और प्रदेश के मूल्यों और संभावनाओं को दर्शाता है। पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर मंगला कपूर ने कहा, "यह पुरस्कार मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में बयान नहीं कर सकती।

