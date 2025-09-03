क्या जेल जाएंगे पवन सिंह ?  वाराणसी के कारोबारी से 1.57 करोड़ ठगी, जान से मारने का आरोप

उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई ह। दरअसल, 19 अगस्त को होटल व्यवसायी विशाल सिंह की अर्जी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था। 14 दिन बाद मुकदमा लिखा गया है।...

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई ह। दरअसल, 19 अगस्त को होटल व्यवसायी विशाल सिंह की अर्जी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था। 14 दिन बाद मुकदमा लिखा गया है। बता दें कि इस एफआईआर में 1.57 करोड़ की ठगी करने का आरोप लगया गया है। इस मामले में पुलिस जल्द ही पवन सिंह का बयान लेगी।



विस्तार के जानिए पूरा मामला

मिली जानकारी के अनुसार, नाटी इमली निवासी विशाल सिंह का होटल और टूर एंड ड्रैवल का काम करता है। विशाल सिंह ने बताया कि मुंबई में पढ़ने के दौरान उसकी पहचान प्रेमशंकर राय और उसकी पत्नी से हुई थी। विशाल ने आरोप लगाया है कि पति-पत्नी ने भोजपुर फिल्म बनाने के नाम पर करीब 1.57 करोड़ रुपये निवेश करवाए और विश्वास दिलाया कि खर्च की गई राशि सब्सिडी और मुनाफे के तौर पर लौटाई जाएगी। इसके बाद विशाल सिंह ने किस्तों में करीब 32.60 लाख रुपये व्यापारियों के खाते में जमा किए.फिल्म की शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन इवेंट पर करीब 1.25 करोड़ रुपये खर्च किए। इसके बावजूद ना तो रकम वापस की गई और ना ही मुनाफे में हिस्सा दिया गया।



पवन सिंह पर जान से मारने का आरोप

वाराणसी के कैंट में दर्ज की गई एफआईआर में आरोप लगा है कि विपक्षियों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसे निर्माता दिखाया गया और जब उसने पैसे की मांग की तो टालमटोल करने लगे। अभिनेता पवन सिंह की तरफ से जान मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कैंट थाने की पुलिस केस दर्ज कर जांच के आदेश दिए।



विवादों में रहते हैं पवन सिंह

बता दें कि सुपरस्टार पवन सिंह हमेशा विवादों से घिरे रहते हैं। हलही में उन्होंने एक हरियाणवी कलाकार से भरे मंच पर अभद्रता किया था। जिसको लेकर सोशल मीडिया पर थू-थू होने लगी तो पवन सिंह ने माफी भी मांगा था।