बेवफाई के शक में पत्नी की गला घोंटकर की हत्या, आरोपी पति ने किया आत्मसमर्पण

जिले में 24 साल के व्यक्ति ने शादी के सिर्फ चार महीने बाद ही अपनी पत्नी की बेवफाई के शक में कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी और बाद में यहां एक पुलिस थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि आरोपी की पहचान सचिन सिंह भदौरिया...

कानपुर: जिले में 24 साल के व्यक्ति ने शादी के सिर्फ चार महीने बाद ही अपनी पत्नी की बेवफाई के शक में कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी और बाद में यहां एक पुलिस थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि आरोपी की पहचान सचिन सिंह भदौरिया (24) के रूप में हुई है, जो शनिवार सुबह महाराजपुर पुलिस थाने पहुंचा और पुलिसकर्मियों को बताया कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला है जिसके बाद उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया।

कंबल में लपेटकर लाश छोड़ी

पुलिस ने बताया कि भदौरिया ने कबूल किया कि उसने घरेलू झगड़े के बाद अपनी पत्नी, श्वेता सिंह (22) का गला घोंट दिया और महाराजपुर इलाके में रूमा के पास न्यू हाईटेक सिटी कॉलोनी में अपने किराए के कमरे में कंबल में लपेटकर उसकी लाश छोड़ दी। महाराजपुर पुलिस आरोपी को मौके पर ले गई, जहां कमरे के अंदर एक चारपाई पर श्वेता की लाश पड़ी मिली। अधिकारियों ने बताया कि यह जोड़ा पिछले कुछ महीनों से वहीं रह रहा था।

अवैध संबंधों के शंक में घटना को दिया अंजाम

पुलिस के मुताबिक, आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और से संबंध है। अपने शक को आजमाने के लिए वह बाहर गया और उसने अपनी पत्नी को बताया था कि वह शनिवार को घर लौटेगा। उसने दावा किया कि शुक्रवार रात को वह अचानक घर लौटा और कथित तौर पर उसे पड़ोस के दो युवकों के साथ पाया, जिससे झगड़ा शुरू हुआ। अधिकारियों ने बताया कि इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 के जरिए पुलिस को मौके पर बुलाया गया और शुरुआती पूछताछ के बाद सभी को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। आरोपी ने कहा कि बाद में घर लौटने पर पति-पत्नी के बीच तीखी बहस हुई और इस दौरान उसने अपना आपा खो दिया तथा अपनी पत्नी का गला घोंट दिया। घटना के बाद, आत्मसमर्पण करने का फैसला करने से पहले कथित तौर पर वह चार घंटे से अधिक समय तक शहर में घूमता रहा।

पुलिस बोली- जांच के बाद होगी कार्रवाई

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) सत्यजीत गुप्ता ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा, ‘‘महिला के परिवार को सूचित कर दिया गया है। उनकी शिकायत और जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।'' पुलिस ने बताया कि यह जोड़ा फतेहपुर जिले का रहने वाला था और शादी करने के लिए भाग गया था। वे शुरू में सूरत गए थे और फिर कानपुर लौट आए, जहां भदौरिया ऑटो रिक्शा ड्राइवर के तौर पर काम करता था। पुलिस ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।