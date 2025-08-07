भैंस के सींग लादकर ले जा रहे ट्रक में ग्रामीणों ने लगायी आग, गौ मांस होने की आशंका में काटा बवाल

जिले में भैंस के सींग लादकर ले जा रहे ट्रक में विवाद के बाद ग्रामीणों ने आग लगा दी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने बृहस्पतिवार को ‘पीटीआई-भाषा' को बताया कि थाना कलान क्षेत्र के...

शाहजहांपुर: जिले में भैंस के सींग लादकर ले जा रहे ट्रक में विवाद के बाद ग्रामीणों ने आग लगा दी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने बृहस्पतिवार को ‘पीटीआई-भाषा' को बताया कि थाना कलान क्षेत्र के जलालाबाद-बदायूं मार्ग पर सुबह एक ट्रक में भैंस के सींग लादकर ले जाए जा रहे थे।



उन्होंने बताया कि यह ट्रक जब वाराकला के पास पहुंचा तभी ट्रक को ग्रामीणों ने मौके पर रोक लिया। लोगों को आशंका थी कि ट्रक में गो मांस है इस लिए मौजूद लोगों ने ट्रक को रोकने का प्रयास किया, जिसे लेकर ट्रक चालक से विवाद हो गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने ट्रक में तोड़फोड़ की। बाद में इसके टायरों में आग लगा दी। द्विवेदी ने बताया कि अग्निशमन दल की गाड़ियों ने आग बुझाई। मामले में अज्ञात लोगों पर ट्रक में आग लगाने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है।



द्विवेदी ने बताया कि मौके पर पशु चिकित्सक को बुलाया गया और उनकी जांच में पाया गया कि ट्रक में जो सींग लदे हैं वह भैंस के हैं। इसके बाद भी उन्होंने सींग का नमूना लेकर जांच के लिए भेज दिया है। घटना में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।