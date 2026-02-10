Main Menu

  UP Legislature Budget Session: यूपी विधानमंडल बजट सत्र का दूसरा दिन आज, कल होगा बजट पेश

Edited By Pooja Gill,Updated: 10 Feb, 2026 10:11 AM

UP Budget Session: उत्तर प्रदेश विधान मंडल का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। आज सत्र का दूसरा दिन है...

UP Budget Session: उत्तर प्रदेश विधान मंडल का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। आज सत्र का दूसरा दिन है। सुबह 11ः00 बजे कार्यवाही शुरू होगी। कल पहले दिन सत्र काफी हंगामेदार रहा। आज भी हंगामे के आसार है। राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन सदन के वर्तमान व पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा। 

कल होगा बजट पेश 
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 11 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण (धन्यवाद प्रस्ताव) पर चर्चा होगी। बयान में कहा गया है कि उसके बाद 13 फरवरी तक सदन की कार्यवाही नियमित तौर पर चलेगी। शनिवार व रविवार को सदन की बैठक स्थगित रहेगी। सोमवार 16 फरवरी से सदन की कार्यवाही फिर शुरू होगी। सदन की कार्यवाही 20 फरवरी तक प्रस्तावित है। 

इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी सपा
बजट सत्र में समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक प्रदेश की भाजपा सरकार को बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और जनहित से जुड़े तमाम अहम मुद्दों पर घेरेंगे। पहले दिन भी सदन में काफी हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।   

