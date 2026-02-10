Main Menu

  • UP Legislature Session: दिवंगत विधायक श्याम विहारी लाल, विजय सिंह गौड़ को सदन में दी गई श्रद्धांजलि

10 Feb, 2026

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में समाजवादी पार्टी (सपा) के दिवंगत विधायक विजय सिंह गौड़ और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिवंगत विधायक प्रो. श्याम बिहारी लाल को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर सदन ने दो मिनट का मौन रखकर दोनों नेताओं के प्रति सम्मान व्यक्त किया।        

सीएम योगी ने क्या कहा? 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजय सिंह गौड़ के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे जनजातीय समाज के हितों को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। उनके निधन से न केवल जनजातीय समुदाय बल्कि पूरे प्रदेश को अपूरणीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ने भाजपा के दिवंगत विधायक प्रो. श्याम बिहारी लाल को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके जाने से सदन ने एक कर्मठ, अनुशासित और समर्पित जनप्रतिनिधि खो दिया है।    

नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने क्या कहा? 
नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने अपने शोक संदेश में कहा कि जीवन और मृत्यु का समय पूर्व निर्धारित है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। किसी की असामयिक मृत्यु होती है तो कोई अपना संपूर्ण जीवन जीकर सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। उन्होंने कहा कि विजय सिंह गौड़ सामाजिक कार्यों में गहरी रुचि रखते थे और हमेशा दबे-कुचले, शोषित वर्गों के लिए समर्पित रहे।        

OP Rajbhar ने भी जताया दुख  
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दोनों दिवंगत विधायकों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। वहीं कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा‘मोना'ने भी श्याम बिहारी लाल और विजय सिंह गौड़ के निधन को राजनीति और समाज के लिए बड़ी क्षति बताते हुए अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी सदन में दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इनके निधन पर सदन में दो मिनट का मौन भी रखा गया। 

