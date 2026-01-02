UP IAS Transfer: नए साल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 21 IAS अफसरों का तबादला, देखें पूरी लिस्ट...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने नये साल पर एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 21 अधिकारियों का तबादला कर दिया...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने नये साल पर एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 21 अधिकारियों का तबादला कर दिया। सरकार ने विशेष सचिव निर्वाचन विभाग अखंड प्रताप सिंह को सचिव निर्वाचन विभाग के पद पर भेजा गया है। हालांकि वह अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यभार यथावत संभालेंगे।

इन अधिकारियों की जिम्मेदारी में हुआ बदलाव

वहीं, प्रभारी महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा को प्रभारी निरीक्षक निबंधन विभाग बनाया गया है। प्रभारी महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी को महानिदेशक स्कूल शिक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी दी गयी है। योगेश कुमार प्रभारी आयुक्त एवं निबंधक सहकारी समितियां को आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता का पदभार दिया गया है।

इन्हें मिली नई तैनाती

वहीं, चिकित्सा शिक्षा विभाग की सचिव अपर्णा यू को प्रमुख सचिव राजस्व विभाग के पद पर भेजा गया है। वित्त विभाग की सचिव डा सारिका मोहन को चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव के अलावा महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा का पद सौंपा गया है। इनके अलावा गृह, वित्त और समाज कल्याण विभाग में भी वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है।

