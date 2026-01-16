अकबरपुर अष्टखंभा के संरक्षण के लिए यूपी सरकार ने दी 1 करोड़ की मंजूरी, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का जताया आभार

अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोरपुर स्थित राजभर समाज की वीरता, शौर्य और ऐतिहासिक विरासत के प्रतीक ऐतिहासिक अष्टखंभा के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ₹1 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं...

अंबेडकरनगर : अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोरपुर स्थित राजभर समाज की वीरता, शौर्य और ऐतिहासिक विरासत के प्रतीक ऐतिहासिक अष्टखंभा के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ₹1 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं नारायण फ़ाउंडेशन के संरक्षक विवेक मौर्य ने प्रदेश के पर्यटन मंत्री माननीय जयवीर सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया है।



अष्टखंभा राजभर समाज की आस्था, भावना और गौरव का प्रतीक

विवेक मौर्य ने कहा कि अष्टखंभा राजभर समाज की आस्था, भावना और गौरव का प्रतीक होने के साथ-साथ महाराजा सुहेलदेव से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहर है। इसके संरक्षण से न केवल सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित होगी, बल्कि क्षेत्र को पर्यटन के मानचित्र पर भी नई पहचान मिलेगी। उन्होंने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का धन्यवाद ज्ञापित किया।





15 जुलाई 2025 को सौंपा था ज्ञापन

उन्होंने बताया कि 15 जुलाई 2025 को अखिल भारतीय राजभर संगठन के पदाधिकारियों के साथ लखनऊ में पर्यटन मंत्री से भेंट कर अष्टखंभा के संरक्षण व सौंदर्यीकरण का ज्ञापन सौंपा गया था। मंत्री ने जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को विभागीय कार्ययोजना में शामिल करने का आश्वासन दिया था, जो अब साकार हुआ है।



विवेक मौर्य ने कहा कि यह निर्णय पूरे अंबेडकरनगर जिले एवं राजभर समाज के लिए गर्व और हर्ष का विषय है तथा प्रदेश सरकार की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।



