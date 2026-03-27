बरेली के पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलते ही मचा हड़कंप, पुलिस ने खाली करवाया पूरा परिसर

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के डीडीपुरम क्षेत्र स्थित प्रदर्शनी नगर में पुराने पासपोर्ट कार्यालय को शुक्रवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी भरा ईमेल करीब सुबह 11:15 बजे कार्यालय की आधिकारिक आईडी पर प्राप्त हुआ। मेल देखते ही...

बरेली (जावेद खान) : उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के डीडीपुरम क्षेत्र स्थित प्रदर्शनी नगर में पुराने पासपोर्ट कार्यालय को शुक्रवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी भरा ईमेल करीब सुबह 11:15 बजे कार्यालय की आधिकारिक आईडी पर प्राप्त हुआ। मेल देखते ही अधिकारियों में अफरा-तफरी मच गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।



खाली करवाया गया पूरा परिसर

सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। एहतियातन पूरे परिसर को खाली करा लिया गया। पासपोर्ट बनवाने आए आवेदकों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आसपास के इलाके में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।



हर इलाके की हुई गहन जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए बम निरोधक दस्ता (BDS) और डॉग स्क्वायड को मौके पर बुलाया गया। टीम ने कार्यालय भवन के हर हिस्से की गहन तलाशी ली। कमरों, गलियारों और संदिग्ध स्थानों की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके। अचानक हुई इस कार्रवाई से मौके पर मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन गया। कई लोग घबराकर दूर चले गए, जबकि कुछ देर तक क्षेत्र में अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही।



पुलिस अधिकारियों के अनुसार धमकी देने वाले ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर टीम को लगाया गया है। फिलहाल जांच जारी है और अभी तक किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। सुरक्षा के मद्देनजर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।