'प्लेन में बम है...' इंडिगो फ्लाइट में मचा हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

Lucknow News: दिल्ली से पश्चिम बंगाल के बागडोगरा जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की सूचना मिलने से अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद विमान को लखनऊ एयरपोर्ट पर आपातकालीन रूप से उतारा गया। सूत्रों के अनुसार, रविवार सुबह 8:46 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई-6650 में बम की सूचना मिली थी। जिसके बाद हड़कंप मच गया और इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।

'प्लेन में बम है...'

जानकारी के मुताबिक, विमान के बाथरूम में एक नैपकिन पर “प्लेन में बम है” लिखा हुआ मिला। एक यात्री की नजर उस नैपकिन पर पड़ी, जिसके बाद उसने क्रू मेंबर को इसकी जानकारी दी। इसके तुरंत बाद फ्लाइट को लखनऊ डायवर्ट किया गया। विमान सुबह 9:17 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड हुआ। यात्रियों को तुरंत विमान से उतारकर प्लेन को आइसोलेशन बे में खड़ा किया गया।

सभी यात्री सुरक्षित

लखनऊ एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता, फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं। विमान के अंदर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि फ्लाइट में कुल 238 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री (8 बच्चे), 6 क्रू मेंबर और 2 पायलट शामिल थे। सभी यात्रियों को जांच के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। यात्रियों के सामान की भी जांच की जा रही है।