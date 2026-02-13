अयोध्या कचहरी में बम की सूचना से हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां और डॉग स्क्वायड की टीम चला रही सर्च अभियान

Edited By Ramkesh,Updated: 13 Feb, 2026 01:44 PM
अयोध्या: राम की नगरी अध्योया के कचहरी परिसर में बम होने की सूचना से शुक्रवार को हड़कंप मच गया। यह सूचना ई–मेल के माध्यम से मिलने के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत अलर्ट हो गया। सुरक्षा एजेंसियों ने बिना देरी किए पूरे कचहरी परिसर को घेर लिया और एहतियातन लोगों को बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू कर दी गई।
सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड को मौके पर बुलाया गया। टीमों द्वारा कचहरी परिसर के अंदर और आसपास सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी तरह के खतरे से बचने के लिए पुलिस ने अनाउंसमेंट कराकर कचहरी को पूरी तरह खाली कराया।
मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल, पीएसी और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक किसी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पूरी सतर्कता बरती जा रही है। ई–मेल भेजने वाले की पहचान और सूचना की सत्यता की भी जांच की जा रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से जांच में जुटी हुई हैं। तलाशी पूरी होने के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।