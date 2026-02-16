Main Menu

  • Noida Mystery: सुमित-रेखा की मौत या कत्ल? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के 3 खुलासों ने पुलिस को भी चौंकाया, सिर में फंसी मिली गोली!

Edited By Anil Kapoor,Updated: 16 Feb, 2026 07:21 AM

noida mystery secret of couple s bodies found in car solved

Noida News: वैलेंटाइन डे के मौके पर नोएडा के सेक्टर-107 में हुई प्रेमी जोड़े (सुमित और रेखा) की मौत के मामले में अब एक बड़ा मोड़ आ गया है। इस सनसनीखेज वारदात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसने मौत के उन आखिरी पलों की खौफनाक तस्वीर साफ कर दी है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट: सिर में फंसी मिलीं गोलियां
जांच रिपोर्ट में यह साफ हो गया है कि सुमित और रेखा दोनों की जान बंदूक की गोली (बुलेट इंजरी) लगने से गई है। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों को सिर में बिल्कुल करीब से बंदूक सटाकर गोली मारी गई थी। गोली की रफ्तार और दूरी ऐसी थी कि बुलेट सिर के आर-पार नहीं हो पाई और अंदर ही फंस गई, जिससे मौके पर ही मौत हो गई।

पिता का आरोप: 'यह खुदकुशी नहीं, सोची-समझी हत्या है'
शुरुआत में पुलिस इसे 'मर्डर और सुसाइड' का एंगल मान रही थी—यानी प्रेमी ने पहले प्रेमिका को मारा और फिर खुद को गोली मार ली। लेकिन मृतक सुमित के पिता ने इस थ्योरी को खारिज करते हुए हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। कार के अंदर सुमित के हाथ में पिस्टल मिलने के बावजूद, परिजन इसे एक सोची-समझी साजिश बता रहे हैं।

फ्लाइट मोड पर फोन और रहस्यमयी मुलाकात
पुलिस तफ्तीश में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई, वो है दोनों का डिजिटल फुटप्रिंट। शुक्रवार शाम करीब सवा छह बजे दोनों को इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन पर एक साथ देखा गया था। वहीं कार के अंदर जब दोनों के शव मिले, तो उनके मोबाइल फोन 'फ्लाइट मोड' पर थे। इसका मतलब है कि मौत से पहले वे किसी का भी फोन अटेंड नहीं करना चाहते थे या फिर जानबूझकर नेटवर्क से बाहर हुए थे।

पूरी घटना का घटनाक्रम 
यह पूरी वारदात थाना सेक्टर-39 क्षेत्र के सलारपुर मार्ग की है। 14 फरवरी को लोटस 300 सोसाइटी के पास एक सफेद आल्ट्रोज़ कार लावारिस हालत में मिली थी। कार अंदर से लॉक थी, जिसे पुलिस ने शीशा तोड़कर खोला। शुक्रवार से लापता इस जोड़े का अंतिम संस्कार रविवार को कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने किसी भी पक्ष से औपचारिक शिकायत न मिलने की बात कही है, लेकिन जांच अभी भी जारी है।

