हैवानित की हद! अयोध्या में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी को ग्रामीणों ने पड़का

अयोध्या: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में चार साल की एक बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को पूराकलंदर थाना क्षेत्र के एक गांव में चार वर्षीय एक बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी कि तभी कुन्नन (20) नाम का एक युवक उसे बहला-फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले गया और उससे दुष्कर्म किया।



पुलिस के मुताबिक, बच्ची की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और खुद को घिरा देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की लेकिन ग्रामीणों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि कुन्नन पहले भी दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका है और वह तीन महीने पहले ही जेल से छूटा था।



उन्होंने बताया कि घटना के बाद गांव में गुस्सा है और लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष तिवारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

