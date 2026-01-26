डिप्टी सीएम का बयान निजी विचार”, UGC मुद्दे पर बोले राज्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को लेकर दिया गया बयान सोमवार को चर्चा का विषय बन गया। यूजीसी से जुड़े सवाल पर मंत्री ने कहा कि उन्हें इस विषय में पूरी जानकारी नहीं है...

अमेठी: उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को लेकर दिया गया बयान सोमवार को चर्चा का विषय बन गया। यूजीसी से जुड़े सवाल पर मंत्री ने कहा कि उन्हें इस विषय में पूरी जानकारी नहीं है और उन्हें नहीं लगता कि इस संबंध में अभी कुछ लागू हुआ है। राज्यमंत्री के इस बयान के बाद उच्च शिक्षा से जुड़े नीतिगत निर्णयों और सरकार की तैयारी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।



यूजीसी जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थान से जुड़े विषय पर स्पष्ट जानकारी न होना सरकार की गंभीरता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमेठी पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद मीडिया द्वारा संशोधित यूजीसी नियमों को लेकर पूछे गए सवाल पर उनका जवाब असहज और अस्पष्ट नजर आया।



सूत्रों के अनुसार, मंत्री ने यह संकेत भी दिया कि फिलहाल यूजीसी से संबंधित कोई नया प्रावधान लागू नहीं हुआ है। हालांकि उनके इस बयान के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या सरकार को यूजीसी रेगुलेशन की वास्तविक स्थिति की स्पष्ट जानकारी है या नहीं। इस दौरान जब उनसे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर सवाल किया गया तो मंत्री ने सीधे उत्तर देने के बजाय पत्रकार से ही सवाल कर लिया।



उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया बयान उनका निजी विचार है। मंत्री ने यह भी कहा कि वे सभी भगवा धारण करने वालों का सम्मान करते हैं। कार्यक्रम के अंत में राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं।

