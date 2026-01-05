सुल्तानपुर में पुलिस एनकाउंटर: एक लाख का इनामी बदमाश तालिब उर्फ आजम ढेर, गैंगरेप समेत 17 संगीन मुकदमे थे दर्ज

Sultanpur News: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में सोमवार तड़के पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में एक लाख रुपए का इनामी शातिर अपराधी तालिब उर्फ आजम मारा गया। एनकाउंटर के दौरान बदमाश गोली लगने से घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए पहले सीएचसी...

Sultanpur News: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में सोमवार तड़के पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में एक लाख रुपए का इनामी शातिर अपराधी तालिब उर्फ आजम मारा गया। एनकाउंटर के दौरान बदमाश गोली लगने से घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए पहले सीएचसी और फिर जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सुल्तानपुर–लखीमपुर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन

यह कार्रवाई सुल्तानपुर और लखीमपुर खीरी पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में की गई। मुठभेड़ लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के दियरा पुल के पास हुई। पुलिस को बदमाश के इलाके में मौजूद होने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद दोनों जिलों की पुलिस ने मिलकर इलाके की घेराबंदी की।

पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में ढेर

एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि घेराबंदी के दौरान बदमाश तालिब उर्फ आजम ने पुलिस टीम को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश को गोली लग गई। घायल अवस्था में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

गैंगरेप समेत 17 गंभीर मुकदमे थे दर्ज

मारा गया बदमाश लखीमपुर खीरी जिले के फरधान थाना क्षेत्र के गौरिया गांव का रहने वाला था। उस पर गैंगरेप, लूट, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट जैसे कुल 17 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था।

इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा

एनकाउंटर के बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी की जा रही है।