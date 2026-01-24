विकास के हर पैमाने पर उत्तर प्रदेश को शीर्ष बनाने का लें संकल्प: UP Diwas 2026 पर PM Modi का आह्वान

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने शनिवार को ‘उत्तर प्रदेश दिवस' की शुभकामनाएं देते हुए राज्य के लोगों से आह्वान किया कि वे विकास के हर पैमाने पर राज्य को शीर्ष बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ को पत्र...

लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने शनिवार को ‘उत्तर प्रदेश दिवस' की शुभकामनाएं देते हुए राज्य के लोगों से आह्वान किया कि वे विकास के हर पैमाने पर राज्य को शीर्ष बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश दिवस की बधाई दी। योगी ने मोदी के पत्र को ‘एक्स' पर साझा करते हुए लिखा, ‘‘'उत्तर प्रदेश दिवस' के पावन अवसर पर आत्मीय एवं प्रेरणादायी शुभकामनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हृदय से आभार।''



मोदी ने पत्र में लिखा, ‘‘आज का यह दिन उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के लिए संकल्प का भी अवसर है। उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों को विकास के हर पैमाने पर राज्‍य को शीर्ष बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ना होगा।'' मोदी ने उत्तर प्रदेश के लोगों से यह संकल्प लेने का आह्वान किया कि वे राज्य को आत्मनिर्भर अभियान, मिशन विनिर्माण एवं हरित ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी बनाएंगे। उन्होंने कहा, ‘‘जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और जब हम सामूहिक शक्ति से विकास का निर्धारित लक्ष्य लेकर चलेंगे तो उत्तर प्रदेश की प्रगति से देश के विकास को भी नयी गति मिलेगी।''



मोदी ने ‘‘उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य और प्रदेशवासियों के समर्पण को नमन करते'' हुए कहा, ‘‘विकसित प्रदेश का यह संकल्प विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति की दिन-प्रतिदिन ऊर्जा बनेगा।'' प्रधानमंत्री ने राज्य के निवासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, ‘‘मैं काशी का सांसद हूं और उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुझे चुनकर लोकसभा भेजा है, इसलिए यह दिन मेरे लिए और भी विशेष हो जाता है। उत्तर प्रदेश के लोगों से मुझे जो प्रेम और आत्मीयता मिली है, वह मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है।'' उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की मिट्टी में कुछ खास है, राज्य ने हमेशा अपने सामर्थ्य से एवं अपनी प्रतिभा से देश के विकास को गति दी है।



उन्होंने कहा, ‘‘मुझे खुशी है कि हमारा उत्तर प्रदेश आज ‘विकास भी और विरासत भी' के मंत्र का उत्तम उदाहरण बन रहा है।'' मोदी ने उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों की चर्चा करते हुए आजादी की लड़ाई के वीर शहीदों को भी स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक समय ऐसा भी था जब दशकों तक परियोजनाओं के लंबित रहने के कारण आम लोगों के मन में व्यवस्था के प्रति एक अविश्वास पैदा हो गया था लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार में पुरानी परियोजनाओं के साथ-साथ नयी परियोजनाएं भी तेजी से पूरी की जा रही हैं तथा इसमें केंद्रीय स्तर पर होने वाली प्रगति बैठकों की भी अहम भूमिका रही है।



मोदी ने राज्य की कानून-व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश आज मजबूत कानून व्यवस्था का भी एक उदाहरण बन चुका है। नए कीर्तिमानों के साथ राज्य ने जन सेवा और लोक कल्याणकारी नीतियों को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाकर उदाहरण पेश किया है।'' उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए रिकार्ड संख्या में बने नए घरों से लेकर बेहतर जीवन के लिए उन तक पहुंच रही विभिन्न सुविधाएं अंतोदय के लिए भाजपा के समर्पण को दिखाती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश पिछड़ों को प्राथमिकता देने के मंत्र को भी आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे याद है कि मैंने गरीब महिलाओं के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाली उज्ज्वला योजना को उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू किया था और आज उज्‍ज्‍वला योजना गरीब कल्याण एवं महिला सशक्तीकरण का पर्याय बन चुकी है। आज का यह दिन उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के लिए संकल्प का भी अवसर है।''