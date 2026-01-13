Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • Taj Mahal Free entry: मुफ्त में करें ताजमहल का दीदार, इन तीन दिन मिलेगा निःशुल्क प्रवेश, नोट कर लें टाइम और डेट...

Taj Mahal Free entry: मुफ्त में करें ताजमहल का दीदार, इन तीन दिन मिलेगा निःशुल्क प्रवेश, नोट कर लें टाइम और डेट...

Edited By Pooja Gill,Updated: 13 Jan, 2026 01:32 PM

taj mahal free entry visit the taj mahal for free free entry for

आगरा: उत्तर प्रदेश के आगरा मे मुगल सम्राट शाहजहां के 371वें उर्स के अवसर पर तीन दिनों तक ताजमहल में आम लोगों को निःशुल्क प्रवेश करने की सुविधा मिलेगी...

आगरा: उत्तर प्रदेश के आगरा मे मुगल सम्राट शाहजहां के 371वें उर्स के अवसर पर 15 से 17 जनवरी तक ताजमहल में आम लोगों को निःशुल्क प्रवेश करने की सुविधा मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान आगुंतक शाहजहां और मुमताज महल की कब्र भी देख सकेंगे। 

क्यों मिलेगा निःशुल्क प्रवेश? 
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधिकारियों ने बताया कि 15 से 17 जनवरी तक ताजमहल में शाहजहां का उर्स मनाया जाएगा और साल में इन तीन दिनों के दौरान आगुंतक शाहजहां और मुमताज महल की कब्र देख सकेंगे। 

नोट कर लें समय 
अधिकारियों के मुताबिक, निःशुल्क प्रवेश की अनुमति 15 और 16 जनवरी को दोपहर दो बजे से सूर्यास्त तक होगी जबकि 17 जनवरी को लोगों को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ताजमहल में निःशुल्क प्रवेश की अनुमति मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आदेश जारी किया जा चुका है। ताजमहल प्रत्येक शुक्रवार को आगंतुकों के लिए बंद रहता है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!