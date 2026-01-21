थूक, रोटी और वीडियो… पुजारी की शिकायत पर होटल मालिक समेत 2 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के गाजियाबद जिले में रोटी बनाने से पहले आटे में थूकने के आरोप में एक भोजनालय के रसोइए और मालिक को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। रसोइए द्वारा रोटी बनाने से पहले आटे में कथित रूप से थूकने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर...

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबद जिले में रोटी बनाने से पहले आटे में थूकने के आरोप में एक भोजनालय के रसोइए और मालिक को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। रसोइए द्वारा रोटी बनाने से पहले आटे में कथित रूप से थूकने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने आया था।



पुजारी आचार्य शिवकांत पांडे ने की थी शिकायत

पुलिस ने बुधवार को बताया कि गोविंदपुरम के शिव मंदिर के पुजारी आचार्य शिवकांत पांडे की शिकायत के बाद कविनगर पुलिस ने ये गिरफ्तारियां कीं। यह कथित घटना 19 जनवरी की रात को हुई थी। वीडियो ऑनलाइन सामने आने के बाद, पुजारी ने पुलिस को सूचना दी, जो मंदिर से लगभग 50 मीटर दूर स्थित भोजनालय पर पहुंची।



मालिक समेत दो गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान, होटल मालिक अमजद कथित घटना को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और उसने रसोइए फैजान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सहायक पुलिस आयुक्त (कविनगर) सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मालिक और रसोइए दोनों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया।