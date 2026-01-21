Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • थूक, रोटी और वीडियो… पुजारी की शिकायत पर होटल मालिक समेत 2 गिरफ्तार

थूक, रोटी और वीडियो… पुजारी की शिकायत पर होटल मालिक समेत 2 गिरफ्तार

Edited By Ramkesh,Updated: 21 Jan, 2026 05:57 PM

spit bread and video 2 arrested including hotel owner on priest s complaint

उत्तर प्रदेश के गाजियाबद जिले में रोटी बनाने से पहले आटे में थूकने के आरोप में एक भोजनालय के रसोइए और मालिक को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। रसोइए द्वारा रोटी बनाने से पहले आटे में कथित रूप से थूकने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर...

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबद जिले में रोटी बनाने से पहले आटे में थूकने के आरोप में एक भोजनालय के रसोइए और मालिक को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। रसोइए द्वारा रोटी बनाने से पहले आटे में कथित रूप से थूकने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने आया था। 

पुजारी आचार्य शिवकांत पांडे  ने की थी शिकायत
पुलिस ने बुधवार को बताया कि गोविंदपुरम के शिव मंदिर के पुजारी आचार्य शिवकांत पांडे की शिकायत के बाद कविनगर पुलिस ने ये गिरफ्तारियां कीं। यह कथित घटना 19 जनवरी की रात को हुई थी। वीडियो ऑनलाइन सामने आने के बाद, पुजारी ने पुलिस को सूचना दी, जो मंदिर से लगभग 50 मीटर दूर स्थित भोजनालय पर पहुंची।

मालिक समेत दो गिरफ्तार 
पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान, होटल मालिक अमजद कथित घटना को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और उसने रसोइए फैजान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सहायक पुलिस आयुक्त (कविनगर) सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मालिक और रसोइए दोनों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!