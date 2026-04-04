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सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 22 लाख रुपये मूल्य की अवैध हेरोइन जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार

Edited By Ramkesh,Updated: 04 Apr, 2026 08:56 PM

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जिले की एसओजी और राबर्ट्सगंज कोतवाली थाना पुलिस ने शनिवार को एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 22 लाख रुपये मूल्य की हेरोइन एवं एक मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

सोनभद्र: जिले की एसओजी और राबर्ट्सगंज कोतवाली थाना पुलिस ने शनिवार को एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 22 लाख रुपये मूल्य की हेरोइन एवं एक मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि गश्त के दौरान थाना क्षेत्र के बभनौली चौराहे पर एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को पुलिस ने रोका तो वह भागने लगा। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल सवार का पीछा कर उसे पकड़ लिया तथा तलाशी के दौरान उसके पास से 101.76 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 22 लाख रुपये है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान सूर्य प्रताप सिंह (28) के रूप में हुई है जो जिला मिर्जापुर के थाना चुनार क्षेत्र का निवासी है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। 

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