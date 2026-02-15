सात फेरे पूरे के बाद दूल्हे का खुला राज, विदाई छोड़ बैरंग लौटी बारात...

उत्तर प्रदेश में कोठी थाना क्षेत्र के एक गांव में आयोजित शादी समारोह उस समय विवाद में घिर गया जब विवाह की रस्में पूरी होने के बाद दूल्हे की लैंगिक पहचान को लेकर सवाल उठ खड़े हुए। विदाई की तैयारी के बीच हुए इस घटनाक्रम से दोनों पक्षों में हड़कंप मच...

बाराबंकी: उत्तर प्रदेश में कोठी थाना क्षेत्र के एक गांव में आयोजित शादी समारोह उस समय विवाद में घिर गया जब विवाह की रस्में पूरी होने के बाद दूल्हे की लैंगिक पहचान को लेकर सवाल उठ खड़े हुए। विदाई की तैयारी के बीच हुए इस घटनाक्रम से दोनों पक्षों में हड़कंप मच गया और अंततः बारात बिना दुल्हन के लौट गई।

‘नेग’ के दौरान उठा संदेह

परिजनों के अनुसार 13 फरवरी को रामसनेहीघाट क्षेत्र से बारात आई थी। शनिवार सुबह पारंपरिक नेग के दौरान कुछ किन्नर समुदाय के सदस्य पहुंचे। बताया जा रहा है कि उन्होंने दूल्हे को पहचानने का दावा किया और इस पर संदेह जताया। इसी दौरान दूल्हा पक्ष द्वारा अधिक धनराशि दिए जाने की बात भी सामने आई, जिससे लड़की पक्ष को शंका हुई। परिवार के सदस्यों का कहना है कि बाद में हुई पूछताछ में दूल्हे ने स्वयं को किन्नर होने की बात स्वीकार की। इस खुलासे के बाद शादी समारोह में अफरातफरी मच गई।

बारात लौटी, परिवार स्तब्ध

घटना के बाद दूल्हा पक्ष के अधिकांश लोग मौके से चले गए। लड़की पक्ष ने विवाद बढ़ाने के बजाय शांतिपूर्वक बातचीत का रास्ता अपनाया। परिजनों का कहना है कि छह महीने पहले रिश्ता तय हुआ था और इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी। उन्होंने शादी में हुए खर्च की भरपाई की मांग की।

घर पर ताला, जांच की चर्चा

अगले दिन जब स्थानीय लोग रामसनेहीघाट स्थित दूल्हे के घर पहुंचे तो परिवार के सदस्य घर पर नहीं मिले। पड़ोसियों के मुताबिक, घटना के बाद से घर खाली पड़ा है। फिलहाल पूरे मामले की चर्चा इलाके में जोरों पर है। पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने को लेकर विचार किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यदि तहरीर मिलती है तो जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।