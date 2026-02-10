मथुरा सामूहिक आत्महत्या कांड की सच्चाई आई सामने! सुसाइड नोट ने खोले राज, इस वजह से एक ही साथ 5 लोगों ने दी जान

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के खप्परपुर गांव में मंगलवार को एक दंपति और उनके तीन नाबालिग बच्चे अपने घर में मृत पाए गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि उन्हें संदेह है कि यह सामूहिक आत्महत्या का मामला है। पुलिस को परिवार के मुखिया द्वारा बनाया...

मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के खप्परपुर गांव में मंगलवार को एक दंपति और उनके तीन नाबालिग बच्चे अपने घर में मृत पाए गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि उन्हें संदेह है कि यह सामूहिक आत्महत्या का मामला है। पुलिस को परिवार के मुखिया द्वारा बनाया गया एक वीडियो और दीवार पर लिखे संदेश के अलावा एक सुसाइड नोट भी मिला है।



मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) श्लोक कुमार ने बताया कि मृतकों की पहचान किसान मनीष कुमार (35), उनकी पत्नी (लगभग 32 वर्ष), उनकी दो बेटियों - हनी (8) और प्रियांशी (5) तथा बेटे प्रतीक (3) के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी ने कहा, ''वे अपने घर के एक कमरे में मृत पाए गए।'' पुलिस ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी मनीष कुमार के भाई से मिली। पुलिस के मुताबिक जब बच्चे सुबह खेलने के लिए बाहर नहीं आए, तो मनीष का भाई कुछ ग्रामीणों के साथ दीवार फांदकर घर के अंदर गया और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, जहां उसने अपने परिवार के सदस्यों को मृत पाया।



पुलिस के अनुसार मनीष कुमार द्वारा लिखे गए कथित सुसाइड नोट में, मनीष ने कहा कि वह और उसकी पत्नी स्वेच्छा से अपनी जान देना चाहते हैं और उनकी मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। क्षेत्राधिकारी (महावन) श्वेता वर्मा ने सुसाइड नोट का हवाला देते हुए कहा कि मनीष कुछ समस्याओं से परेशान था और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने में असमर्थ था। मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताते हुए कहा कि मनीष ने घटना से पहले अपने मोबाइल फोन पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया था।



वीडियो में मनीष ने कहा कि वह स्वेच्छा से यह कदम उठा रहा है। उसने यह भी बताया कि उसने हाल ही में किसी को 12 लाख रुपये में एक प्लॉट बेचा था और खरीदार से पैसे भी प्राप्त किए थे। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और अधिकारियों को पीड़ित परिवार को पूरा सहयोग प्रदान करने तथा मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच जारी है। आगरा के संभागीय आयुक्त नागेंद्र प्रताप ने भी अपराह्न में शवगृह का दौरा किया।