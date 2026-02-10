Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • 'सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा', CM Yogi का सनातनियों को फिर बड़ा संदेश

'सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा', CM Yogi का सनातनियों को फिर बड़ा संदेश

Edited By Purnima Singh,Updated: 10 Feb, 2026 12:25 PM

if sanatan weakens the country will also weaken says yogi

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को समाज को 'बांटने वालों' से आगाह करते हुए कहा कि अगर सनातन धर्म कमजोर हुआ तो देश भी कमजोर होगा। उन्होंने कहा कि अगर देश कमजोर हुआ तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। मुख्यमंत्री सीतापुर में तपोधाम...

सीतापुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को समाज को 'बांटने वालों' से आगाह करते हुए कहा कि अगर सनातन धर्म कमजोर हुआ तो देश भी कमजोर होगा। उन्होंने कहा कि अगर देश कमजोर हुआ तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। मुख्यमंत्री सीतापुर में तपोधाम सतगुरु गिरधारी नाथ जी महाराज तपोधाम आश्रम में मूर्ति स्थापना दिवस व भंडारा में शामिल हुए। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक आदित्यनाथ ने इस अवसर पर किसी का नाम लिये बगैर समाज को 'चेताया' और कहा, ''सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा। देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा, इसलिए बांटने वालों से सावधान रहें।'' 

उन्होंने कहा कि ''बांग्लादेश में हिंदुओं के मरने और जलाए जाने पर सभी मौन हैं। मरने वाले दलित हिंदू हैं। धर्माचार्यों व कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए तो कोई मानवाधिकार या दुनिया का संगठन उनकी वकालत करने वाला नहीं है।'' योगी आदित्यनाथ ने कहा, ''दुनिया में तमाम सभ्यताएं और संस्कृतियां समय के साथ समाप्त हो गई, लेकिन सनातन संस्कृति तमाम तूफानों को झेलते हुए आज भी गरिमा-गौरव के साथ खड़ी है और दुनिया को मैत्री, करुणा के साथ वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश दे रही है। इसे तोड़ने के लिए अनेक प्रयास हुए।'' 

उन्होंने कहा, '' सनातन धर्मावलंबियों ने विपत्ति के समय हर किसी को शरण देकर उसे पुष्पित-पल्लवित होने का अवसर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने शरणार्थी धर्म का निर्वहन नहीं किया, बल्कि यहां आकर हाथ की अंगुली पकड़कर गला दबाने का प्रयास किया और देश को लूटने में कसर नहीं छोड़ी।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत लंबी यात्रा के लिए खुद को तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की बड़ी ताकत बनेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। भारतवासियों का दायित्व है कि इस यात्रा में सहभागी बनें और मिलकर कार्य करें। यदि ऐसा कर सके तो वर्तमान व भावी पीढ़ी के लिए परिणाम बेहतर होगा। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!