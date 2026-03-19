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  • UP में 19 मार्च से ‘मिशन शक्ति’ का महाअभियान शुरू, छठे चरण में 26 मार्च तक स्कूलों और समाज में होंगे जागरूकता कार्यक्रम

UP में 19 मार्च से ‘मिशन शक्ति’ का महाअभियान शुरू, छठे चरण में 26 मार्च तक स्कूलों और समाज में होंगे जागरूकता कार्यक्रम

Edited By Purnima Singh,Updated: 19 Mar, 2026 08:01 PM

6th phase of mission shakti in up to begin on march 19

चैत्र नवरात्र के अवसर पर उत्तर प्रदेश में बृहस्पतिवार से 'मिशन शक्ति' का छठा चरण शुरू होगा। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक यह अभियान बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को एक जन-आंदोलन में बदलने की एक प्रतिबद्धता है। बयान के...

लखनऊ : चैत्र नवरात्र के अवसर पर उत्तर प्रदेश में बृहस्पतिवार से 'मिशन शक्ति' का छठा चरण शुरू होगा। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक यह अभियान बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को एक जन-आंदोलन में बदलने की एक प्रतिबद्धता है। बयान के अनुसार अभियान की सभी गतिविधियों की निगरानी के तहत जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को नियमित समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस विशेष अभियान के जरिये 19 मार्च से 26 मार्च तक स्कूलों से लेकर व्यापक गतिविधियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर महिला सशक्तिकरण का संदेश फैलाया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि इस प्रयास को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह लड़कियों में आत्मविश्वास, जागरूकता और नेतृत्व कौशल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, साथ ही समाज में महिलाओं के लिए सम्मान और समानता की संस्कृति को मजबूत करेगा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि 'मिशन शक्ति' अभियान का उद्देश्य लड़कियों में आत्मविश्वास, आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना है। उन्होंने कहा कि नवरात्र के अवसर पर इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण को एक जन-आंदोलन में बदलना है, ताकि बेटियां सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर बन सकें। 

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सिंह ने बताया कि इस बार अभियान को नवरात्र से जोड़ा गया है, जो देवी दुर्गा के नौ रूपों के माध्यम से नारी शक्ति के विभिन्न आयामों को जाहिर करता है। उन्होंने बताया कि स्कूलों में, पोस्टर, चर्चाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम लड़कियों में आत्मविश्वास जगाने और समाज में सम्मान को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। सिंह ने बताया कि अभियान के तहत राज्य भर के लगभग 1.32 लाख प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और समग्र (कम्पोजिट) स्कूलों में पोस्टर प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक, रैलियां, भाषण, संवाद कार्यक्रम और फिल्म प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 

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अधिकारियों ने बताया कि अभियान के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण के साथ-साथ, पुलिस विभाग की मदद से लड़कियों को हेल्पलाइन नंबर, साइबर अपराध, प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रियाओं और बाल विवाह जैसे मुद्दों के बारे में जागरूक किया जाएगा। स्कूल शिक्षा की महानिदेशक मोनिका रानी ने कहा कि स्कूल स्तर पर आयोजित गतिविधियों के माध्यम से लड़कियों को उनके अधिकारों, सुरक्षा और आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 'मिशन शक्ति' अभियान लड़कियों में नेतृत्व कौशल विकसित करने और उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का एक प्रभावी माध्यम बनेगा।

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