मायावती पर 'भद्दा' कमेंट: सपा की श्रेया यादव पर गिरी गाज, लखनऊ में FIR दर्ज!

Edited By Anil Kapoor,Updated: 12 Feb, 2026 06:51 AM

Lucknow: बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में लखनऊ की Krishna Nagar कोतवाली में Shreya Yadav नाम की महिला के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम को आलमबाग के दामोदर नगर इलाके में बसपा कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक चल रही थी। यह बैठक कैंट विधानसभा प्रभारी देवेश कुमार गौतम के आवास पर आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने फेसबुक (Facebook) पर श्रेया यादव नामक एक यूजर की पोस्ट देखी। आरोप है कि श्रेया यादव ने अपनी पोस्ट में बसपा प्रमुख मायावती के लिए बेहद Objectionable (आपत्तिजनक) और Abusive (अभद्र) भाषा का इस्तेमाल किया था। इसे देखकर बैठक में मौजूद पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भड़क गए।

कौन हैं श्रेया यादव?
श्रेया यादव सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं। फेसबुक पर उनके 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वह खुद को समाजवादी पार्टी (SP) की सक्रिय सदस्य बताती हैं। बसपा समर्थकों का कहना है कि एक जिम्मेदार राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग करना निंदनीय है।

पुलिस की कार्रवाई और शिकायत
कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसी टिप्पणियों से मायावती के करोड़ों समर्थकों के सम्मान को ठेस पहुंची है। बसपा पदाधिकारियों ने मांग की है कि सोशल मीडिया पर इस तरह के नफरत भरे कमेंट्स रोकने के लिए सख्त उदाहरण पेश किया जाए। कृष्णा नगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब मामले की जांच की जा रही है।

