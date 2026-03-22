दोपहर 2 से 4 बजे के बीच बंद हुआ Camera और हो गया कत्ल, कातिल की चालाकी धरी रह गई, एक बेजुबान ने खोल दी पोल

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जहां निशातगंज इलाके में एक 69 वर्षीय बुजुर्ग महिला, निर्मला देवी, की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में मृतका की...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जहां निशातगंज इलाके में एक 69 वर्षीय बुजुर्ग महिला, निर्मला देवी, की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में मृतका की बहू और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।

घर में बंधे मिले हाथ-पैर, पोते ने देखा दादी का शव

वारदात का खुलासा शनिवार दोपहर करीब 4 बजे हुआ, जब निर्मला देवी का पोता घर पहुंचा। कमरे का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए—उसकी दादी मृत पड़ी थीं और उनके हाथ-पैर बंधे हुए थे। घटना के वक्त मृतका का बेटा ड्यूटी पर था, जबकि घर में बहू रंजना और छोटी बेटी मौजूद थीं।

CCTV और खोजी कुत्ते ने बिगाड़ा खेल

पुलिस को शुरुआत से ही मामला संदिग्ध लगा। जांच में पता चला कि घर का सीसीटीवी कैमरा दोपहर 2 से 4 बजे के बीच जानबूझकर बंद किया गया था। जब पुलिस खोजी कुत्ते को लेकर पहुंची, तो वह सीधे घर के पास खड़े राजन शर्मा (किरायेदार) के पास जाकर रुक गया। राजन पुलिस के साथ ही घूमकर जांच में मदद का नाटक कर रहा था, लेकिन कुत्ता देखते ही वह घबरा गया और उसे भगाने लगा। इसी हरकत ने पुलिस का शक यकीन में बदल दिया।

अवैध संबंध और खौफनाक अंत

पूछताछ में रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आया। बहू रंजना और किरायेदार राजन शर्मा के बीच प्रेम प्रसंग (Affair) चल रहा था। सास निर्मला देवी इस रिश्ते के खिलाफ थीं और अक्सर दोनों को टोकती थीं। रास्ते से हटाने के लिए बहू और प्रेमी ने शनिवार को मौका पाकर निर्मला देवी का गला दबाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने बहू रंजना और उसके प्रेमी राजन शर्मा को हिरासत में ले लिया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।