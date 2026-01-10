किसानों की समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो जल्द होगा बड़ा आंदोलन- अनुज सिंह

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में शनिवार को भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) के बैनर तले किसान-मजदूर स्वाभिमान महापंचायत का आयोजन किया गया। सिराथू तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिपाह हब्बूनगर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और मजदूर...

कौशांबी (कुलदीप द्विवेदी ): उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में शनिवार को भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) के बैनर तले किसान-मजदूर स्वाभिमान महापंचायत का आयोजन किया गया। सिराथू तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिपाह हब्बूनगर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और मजदूर शामिल हुए। महापंचायत के मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी अनुज सिंह रहे।



सभा को संबोधित करते हुए अनुज सिंह ने किसानों और मजदूरों से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और मौजूदा सरकार व प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गांवों में चल रही चकबंदी प्रक्रिया के दौरान किसानों का शोषण किया जा रहा है और लेखपालों की भूमिका सवालों के घेरे में है। उनका आरोप था कि चकबंदी के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है और उनकी जमीन से जुड़े अधिकारों की अनदेखी हो रही है।



महापंचायत में आवारा पशुओं की समस्या, बिजली आपूर्ति में अनियमितता और पेयजल संकट जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। किसानों ने इन समस्याओं को लेकर रोष जताया और प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की। कार्यक्रम के अंत में किसान यूनियन की ओर से नायब तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा गया।



प्रदेश प्रभारी अनुज सिंह ने चेतावनी दी कि यदि किसानों और मजदूरों की समस्याओं का जल्द निस्तारण नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट बड़े आंदोलन की राह पर जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान अपने हक के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने को तैयार हैं।

