योगी सरकार के नौ वर्षों के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालक बनकर उभरा पर्यटन: जयवीर सिंह

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बुधवार को कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार के नौ वर्षों के दौरान पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालक बनकर उभरा है। लोक भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि यह बदलाव संरचनात्मक...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बुधवार को कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार के नौ वर्षों के दौरान पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालक बनकर उभरा है। लोक भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि यह बदलाव संरचनात्मक है, जिसमें पर्यटन वृद्धि को रोजगार सृजन, स्थानीय आजीविका और वैश्विक पहचान से जोड़ा गया है।



उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पर्यटन को एक अलग क्षेत्र के बजाय अर्थव्यवस्था के इंजन के रूप में देखती है। सिंह ने कहा कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है, जिसके तहत लखनऊ को 2025 में 'यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' का दर्जा मिला।



प्रेस बयान के अनुसार, आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए मंत्री ने बताया कि 2025 में उत्तर प्रदेश में 156 करोड़ से अधिक पर्यटक आए, जिनमें 36 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक शामिल थे। उन्होंने कहा कि अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज में मिलाकर करीब 116 करोड़ पर्यटक पहुंचे, जिससे राज्य में धार्मिक पर्यटन की व्यापक का पता चलता है।

