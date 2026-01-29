Gold Silver Price Today: चांदी चार लाख रुपये प्रति किलोग्राम के पार, सोना 1.8 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम, आखिर क्यों बढ़ रहा है रेट?

वायदा कारोबार में चांदी की कीमत बृहस्पतिवार को चार लाख रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गई जबकि सोने का भाव 1.8 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। आखिर क्या वजह है कि सोने और चांदी के रेट तेजी से बढ़ रहे हैं।

यूपी डेस्क: वायदा कारोबार में चांदी की कीमत बृहस्पतिवार को चार लाख रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गई जबकि सोने का भाव 1.8 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। आखिर क्या वजह है कि सोने और चांदी के रेट तेजी से बढ़ रहे हैं।



दरअसल, सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी के पीछे मुख्य कारण वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव (जैसे मिडिल-ईस्ट में संघर्ष), केंद्रीय बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर सोने की खरीदारी, अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और अनिश्चित आर्थिक माहौल है। निवेशक महंगाई और अस्थिरता से बचने के लिए इसे सुरक्षित निवेश (Safe Haven) मानकर पैसा लगा रहे हैं।



सोने की कीमतों में भारी उछाल के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं: