Gold Silver Price Today: चांदी चार लाख रुपये प्रति किलोग्राम के पार, सोना 1.8 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम, आखिर क्यों बढ़ रहा है रेट?

Edited By Ramkesh,Updated: 29 Jan, 2026 03:22 PM

वायदा कारोबार में चांदी की कीमत बृहस्पतिवार को चार लाख रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गई जबकि सोने का भाव 1.8 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। आखिर क्या वजह है कि सोने और चांदी के रेट तेजी से बढ़ रहे हैं।

यूपी डेस्क: वायदा कारोबार में चांदी की कीमत बृहस्पतिवार को चार लाख रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गई जबकि सोने का भाव 1.8 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। आखिर क्या वजह है कि सोने और चांदी के रेट तेजी से बढ़ रहे हैं।

दरअसल, सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी के पीछे मुख्य कारण वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव (जैसे मिडिल-ईस्ट में संघर्ष), केंद्रीय बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर सोने की खरीदारी, अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और अनिश्चित आर्थिक माहौल है। निवेशक महंगाई और अस्थिरता से बचने के लिए इसे सुरक्षित निवेश (Safe Haven) मानकर पैसा लगा रहे हैं।

सोने की कीमतों में भारी उछाल के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:

  • रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर डर का माहौल है, जिससे निवेशक सुरक्षित संपत्ति के रूप में सोने की ओर रुख कर रहे हैं।
     
  • केंद्रीय बैंकों की खरीदारी (Central Bank Buying): दुनिया भर के केंद्रीय बैंक (RBI सहित) अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा बढ़ा रहे हैं, जो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।
     
  • कमजोर डॉलर और महंगाई (Weak Dollar & Inflation): जब अमेरिकी डॉलर कमजोर होता है, तो सोना अन्य मुद्राओं के लिए सस्ता हो जाता है, जिससे वैश्विक मांग बढ़ जाती है।
     
  • ​​​​​​​आर्थिक अनिश्चितता (Economic Uncertainty): वैश्विक मंदी की आशंका और स्टॉक मार्केट में अस्थिरता के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में गोल्ड को चुन रहे हैं।
     
  • ​​​​​​​अमेरिका में टैरिफ युद्ध की चिंता: डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में संभावित 'टैरिफ वॉर' और घरेलू आर्थिक नीतियों में बदलाव के संकेतों से बाजार में घबराहट के कारण भी सोने के दाम बढ़े हैं।

    आप को बता दें कि निवेशकों की मजबूत मांग तेजी की प्रमुख वजह रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर चांदी के मार्च में आपूर्ति वाले अनुबंधों का वायदा भाव 22,090 रुपये या 5.73 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,07,456 रुपये प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। सोने के वायदा भाव में भी तेजी रही।

    एमसीएक्स पर फरवरी में आपूर्ति वाले अनुबंधों की कीमत 14,586 रुपये या 8.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1,80,501 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स बाजार पर सोने के वायदा भाव ने पहली बार 5,600 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस का आंकड़ा पार कर दिया। अप्रैल में आपूर्ति वाले सोने का भाव 286.6 डॉलर या 5.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 5,626.8 डॉलर प्रति औंस के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

    ​​​​​​​कॉमेक्स बाजार में चांदी के वायदा भाव में भी तेजी रही और यह 119.51 डॉलर प्रति औंस के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। विश्लेषकों का कहना है कि चांदी की औद्योगिक मांग में तेजी और कमजोर अमेरिकी डॉलर ने चांदी को और अधिक समर्थन दिया जो हाल के सत्रों में सोने से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक अनिश्चितताओं और बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच व्यापारियों द्वारा लगातार सुरक्षित निवेश के रूप में की जा रही खरीदारी से सोने की कीमतों में तेजी जारी रही। 

