  • संभल हिंसा मामले में बड़ा एक्शन, Anuj Chaudhary और SHO पर होगी FIR! 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोर्ट का सख्त आदेश

Edited By Purnima Singh,Updated: 14 Jan, 2026 12:04 PM

fir ordered against asp anuj chaudhary and 12 other policemen

संभल जिले के चंदौसी स्थित एक अदालत ने संभल हिंसा मामले में तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अनुज चौधरी, तत्कालीन कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर तथा 12 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है .....

Sambhal News : संभल जिले के चंदौसी स्थित एक अदालत ने संभल हिंसा मामले में तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अनुज चौधरी, तत्कालीन कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर तथा 12 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। हालांकि, पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रशासन इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगा। यह आदेश मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) विभांशु सुधीर ने नौ जनवरी को हिंसा में घायल हुए एक व्यक्ति के पिता द्वारा दायर उस याचिका पर पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके बेटे को पुलिस ने गोली मारी थी। 

शिकायत के अनुसार, नखासा थाना क्षेत्र के खग्गू सराय इलाके के निवासी यामीन ने आरोप लगाया कि उनका 24 वर्षीय बेटा आलम 24 नवंबर 2024 को पापड़ बेचने के लिए निकला था और शाही जामा मस्जिद के पास पुलिसकर्मियों ने उसे गोली मार दी। शिकायतकर्ता ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, तत्कालीन थाना प्रभारी अनुज तोमर और 10-12 अज्ञात पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया। सुनवाई के बाद अदालत ने नौ जनवरी को सभी आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अधिवक्ता चौधरी अख्तर हुसैन साजेब ने मीडिया को बताया कि घायल युवक ने पुलिस से छिपकर इलाज कराया था और अदालत ने संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की याचिका स्वीकार कर ली है। 

तफ्सील से जानिए पूरा मामला 
अनुज चौधरी वर्तमान में फिरोजाबाद में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के पद पर तैनात हैं, जबकि अनुज तोमर वर्तमान में संभल जिले की चंदौसी कोतवाली के प्रभारी हैं। यह विवाद पिछले साल 19 नवंबर को उस समय शुरू हुआ था, जब वकील हरि शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन सहित हिंदू याचिकाकर्ताओं ने संभल जिला अदालत में एक मुकदमा दायर कर दावा किया था कि शाही जामा मस्जिद पहले से मौजूद हरिहर नाथ मंदिर के ऊपर बनाई गई है। उसी दिन अदालत के आदेश पर एक सर्वेक्षण कराया गया था, जिसके बाद 24 नवंबर को दूसरा सर्वेक्षण किया गया। दूसरे सर्वेक्षण के बाद संभल में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में 12 प्राथमिकी दर्ज की हैं, जिनमें सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और मस्जिद कमेटी के प्रमुख जफर अली समेत कई राजनीतिक हस्तियों सहित 2,000 से अधिक लोगों के नाम शामिल हैं। 

